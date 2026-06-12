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10. 2001年：艾佛森「冰冷跨步」震撼湖人 這是戰神艾佛森（Allen Iverson）史詩級總決賽表現的巔峰之作。他全場狂轟48分、6助攻與5抄截，在延長賽還剩40秒時，投進了一記標誌性的後撤步跳投，隨後從倒地的現今快艇隊總教練泰倫·盧（Tyronn Lue）身上冰冷跨過。這一幕至今仍是網路經典迷因，也幫助76人守下G1勝利。





這是戰神艾佛森（Allen Iverson）史詩級總決賽表現的巔峰之作。他全場狂轟48分、6助攻與5抄截，在延長賽還剩40秒時，投進了一記標誌性的後撤步跳投，隨後從倒地的現今快艇隊總教練泰倫·盧（Tyronn Lue）身上冰冷跨過。這一幕至今仍是網路經典迷因，也幫助76人守下G1勝利。 9. 1976年：赫德「震驚世界的一槍」 在1976年總決賽第五場的第二個延長賽倒數2秒，太陽隊的赫德（Gar Heard）投中了一記高難度的轉身跳投，將比賽強行拖入NBA總決賽歷史上的首次「三度延長（3OT）」。雖然太陽最終落敗，由塞爾提克奪冠，但這一槍已震驚世界。





在1976年總決賽第五場的第二個延長賽倒數2秒，太陽隊的赫德（Gar Heard）投中了一記高難度的轉身跳投，將比賽強行拖入NBA總決賽歷史上的首次「三度延長（3OT）」。雖然太陽最終落敗，由塞爾提克奪冠，但這一槍已震驚世界。 8. 2005年：霍里致勝三分名不虛傳 總決賽第五場延長賽還剩5.8秒時，馬刺隊霍里（Robert Horry）接獲吉諾比利（Manu Ginobili）的傳球，在空檔果斷出手命中致命三分彈。霍里當晚狂飆5記三分球攻下21分，其中18分集中在第四節與延長賽，直接讓底特律奧本山宮殿球館陷入死寂，馬刺最終也在搶七大戰中擊敗活塞奪冠。





總決賽第五場延長賽還剩5.8秒時，馬刺隊霍里（Robert Horry）接獲吉諾比利（Manu Ginobili）的傳球，在空檔果斷出手命中致命三分彈。霍里當晚狂飆5記三分球攻下21分，其中18分集中在第四節與延長賽，直接讓底特律奧本山宮殿球館陷入死寂，馬刺最終也在搶七大戰中擊敗活塞奪冠。 7. 2013年：雷·艾倫救命底角三分球 這對馬刺來說是另一場毀滅性的經典失利。2013年總決賽G6讀秒階段，詹姆斯（LeBron James）錯失了扳平三分，但克里斯·波許（Chris Bosh）搶下進攻籃板並傳給底角的艾倫（Ray Allen）。他在來不及調整站位的情況下盲射命中，完成童話般的救命三分。熱火最終在延長賽獲勝，並在G7成功衛冕。





這對馬刺來說是另一場毀滅性的經典失利。2013年總決賽G6讀秒階段，詹姆斯（LeBron James）錯失了扳平三分，但克里斯·波許（Chris Bosh）搶下進攻籃板並傳給底角的艾倫（Ray Allen）。他在來不及調整站位的情況下盲射命中，完成童話般的救命三分。熱火最終在延長賽獲勝，並在G7成功衛冕。 6. 1970年：里德「王者歸來」 在1970年總決賽搶七大戰前，尼克傳奇中鋒里德（Willis Reed）因傷狀態不明。當他一瘸一拐地走出球員通道時，全場沸騰。他的頑強鬥志激勵了全隊，幫助尼克擊敗由張伯倫領軍的湖人，奪得隊史首冠。





「這或許帶有近期的感官偏見，但你無法否認，這是NBA總決賽歷史上最偉大的神蹟之一。」





4. 1997年：喬丹的「流感之戰」 1997年總決賽第五場，喬丹（Michael Jordan）在嚴重食物中毒、脫水且發燒的慘烈身體狀況下挺身而出。他強行出戰44分鐘砍下驚人的38分，帶領公牛取得3-2聽牌。賽後倒在隊友皮朋（Scottie Pippen）懷裡的畫面，成為運動史上最偉大的鋼鐵意志象徵。





1997年總決賽第五場，喬丹（Michael Jordan）在嚴重食物中毒、脫水且發燒的慘烈身體狀況下挺身而出。他強行出戰44分鐘砍下驚人的38分，帶領公牛取得3-2聽牌。賽後倒在隊友皮朋（Scottie Pippen）懷裡的畫面，成為運動史上最偉大的鋼鐵意志象徵。 3. 1998年：喬丹在公牛生涯的「最後一擊」 1998年總決賽第六場，喬丹在關鍵時刻先是神偷抄截，隨後運球至前場，在罰球線附近以一記標誌性的變向晃開防守者，投進了準絕殺的中距離跳投。這不僅為他贏得了第六座總冠軍，也完美地為他的公牛傳奇生涯畫下句點。





1998年總決賽第六場，喬丹在關鍵時刻先是神偷抄截，隨後運球至前場，在罰球線附近以一記標誌性的變向晃開防守者，投進了準絕殺的中距離跳投。這不僅為他贏得了第六座總冠軍，也完美地為他的公牛傳奇生涯畫下句點。 2. 1987年：魔術強森的「小天勾」 1987年總決賽第四場最後兩秒，洛杉磯湖人隊落後1分。魔術強森（Magic Johnson）在兩位內線巨人的遮天防守下，利用不屬於他的中鋒招式──一記漂亮的「小天勾」絕殺塞爾提克，幫助湖人取得3-1領先並最終奪冠。





1987年總決賽第四場最後兩秒，洛杉磯湖人隊落後1分。魔術強森（Magic Johnson）在兩位內線巨人的遮天防守下，利用不屬於他的中鋒招式──一記漂亮的「小天勾」絕殺塞爾提克，幫助湖人取得3-1領先並最終奪冠。 1. 2016年：詹姆斯奪冠搶七的「追身釘板鍋」 2016年總決賽第七場最後兩分鐘，雙方戰成平手。在勇士隊發動快攻、伊古達拉（Andre Iguodala）即將上籃得分的瞬間，詹姆斯（LeBron James）從後方全速奔襲，上演了震驚世界的追身「世紀大火鍋」。這一球直接扭轉了氣勢，幫助騎士隊完成了總決賽史上唯一的1-3大逆轉，奪得克里夫蘭隊史首冠，這無疑是NBA總決賽歷史上的第一名關鍵時刻。





紐約尼克隊在2026年總冠軍賽第四戰中，以近乎童話般的方式完成了NBA總決賽歷史上最偉大、最不可思議的超級大逆轉。靠著下半場窒息式的鐵血防守，尼克硬生生克服了高達29分的巨大分差，最終以107：106險勝聖安東尼奧馬刺隊。比賽最後讀秒階段，當家主控布朗森（Jalen Brunson）掌控球權，本有機會施展三分絕殺，但他的出手可惜擊中籃框前沿彈出。就在麥迪遜廣場花園全場球迷屏息的瞬間，前鋒OG·阿奴諾比（OG Anunoby）如同天降神兵，突破三名馬刺球員的包夾圍剿，在空中搶下進攻籃板並順勢完成補籃絕殺！這一球不僅為紐約球迷留下了永生難忘的歷史瞬間，也讓阿奴諾比在G4的英勇表現，瞬間躋身NBA總決賽史上的傳奇殿堂。大蘋果城對總冠軍的渴望已等待了太久。本季是尼克時隔27年重返總決賽舞台，且他們自1973年以來就未曾染指總冠軍，如今距離登頂僅一步之遙。這場發生在籃球聖地、近年來最受矚目且票價最昂貴的歷史級戰役，最終以馬刺隊悲劇性的崩盤、阿奴諾比的驚天一擊畫下句點。那麼，以下我們一同盤點籃球最高舞台上的「歷史十大最佳時刻」：麥迪遜廣場花園渴望一場冠軍渴望了53年，而阿奴諾比在球隊最多落後29分的絕境下，不僅在防守端築起銅牆鐵壁，更在最後關頭展現驚人爆發力，硬是在三名馬刺防守球員的頭頂上抓下籃板完成絕殺補籃。這記神級補籃不僅幫助紐約取得3：1的絕對聽牌，其震撼程度與歷史意義，絕對足以與喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯等傳奇並駕齊驅，強勢空降歷史第五名。