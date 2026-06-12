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▲丫頭從家境貧困的小資女，一路拚到如今被譽為副業女王。（圖／詹子晴丫頭小闆娘FB）

女星丫頭（詹子晴）出生在單親家庭，媽媽獨自撫養她與弟弟，家境困苦，一度被列為低收入戶。不過丫頭如今靠著自己出色的理財能力，搖身一變成為「副業女王」，2022年的副業營收就突破10億元，相當驚人。丫頭也不藏私，多次在節目中跟大家分享她的理財祕訣，教小資族怎麼從月薪3萬的薪水慢慢儲蓄、錢滾錢致富。丫頭年幼時家境困頓，深知生活不易，加上演藝圈收入不穩定，促使她從小就養成極強的存錢意識，18歲起便強迫自己每月固定存款1.6萬元，甚至將每月交通費嚴格限制在2000元內，寧願走路回家也不亂花錢。存下的款項則採取定期定額購買基金的方式投資，即使面臨數月沒有演藝收入的困境也絕不中斷，讓丫頭在23歲時就順利存到人生第一桶金。丫頭隨後陸續跨足手搖飲、餐酒館、桌遊店等多項副業，創造千萬年收入。她與好友森田於2021年成立「快電商」平台，幫助有夢想的人輕鬆當老闆、利用零碎時間也能賺錢，該平台成功吸引不少使用者加入，讓他們在成立初期就賺到高達10億元營收，成為近年電商界的黑馬。而丫頭除了創業、儲蓄，也懂得投資房地產，28歲時就成功以1470萬元的價格，買下人生第一棟房送給媽媽和弟弟住。隨後她採取「小房換大房」策略，先以1880萬元於內湖區置產，婚後又斥資4000多萬元在內湖購入80、90坪的新婚居所，一步步構築自己的房地產版圖。目前丫頭在澳洲墨爾本也有房產，出租賺租金。丫頭建議大家每天做事前先排好計劃表，按順序完成重要事項，才能避免拖延症發作，影響工作進度。除了排計畫表外，還要有記帳觀念，自律態度很重要，寫下來才知道每一分錢花在哪。丫頭在影片中分享過自己的「薪水3分法」，表示她剛出社會時，會直接把收入分成3份，強制規劃一部份拿去存起來。例如薪水有3萬元，扣掉房租、水電、手機費這些固定支出後，還剩下1.4萬元，那她就會撥出6000元是不能花的錢，作為儲蓄，剩下的8000元才是這個月能動自由使用的開銷。銜接上述要點，儲蓄的錢丫頭不會放在銀行領死利息，而是拿去投資、買基金或是外幣，她也認為投資目光應該要長遠，最少放3、5年再考慮是否要賣掉，不要想著短期獲利，否則反而容易心急出手，導致賠錢。丫頭提醒大家買房除了要冷靜議價外，還要懂得選擇地段，挑選採光好、視野佳、離工作地方近的房子入手，不要因為便宜就買在郊區，寧願買市中心日後多賺點錢還貸款，因為這種房子增值的機率才高，要賣也比較好賣。投資副業時，丫頭提醒大家不要只會投錢當股東，自己還要懂得看財務報表，才能好好掌握虧損或盈餘；她也不建議投資副業出現「挖東牆補西牆」，認為每項事業應該獨立運作，虧損就趕快收掉，不要想著拿別的賺錢項目去補洞，可能會越補越大。另外，丫頭也提醒粉絲，要定期學習金融知識，才能增廣見聞，把握住進場時機。