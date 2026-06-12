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▲人妻的老公外遇連載已飄到台灣網友圈，大家都想幫她抓姦。（圖／翻攝Threads）

日本人夫外遇跑到台灣來！一位人妻去年（2025）12月開通Threads記錄老公與小三的事，沒想到連載來到台灣篇，丈夫謊稱去愛媛縣出差，其實要跟小三來台灣玩，「」結果網友各個神救援，PO出許多愛媛限定伴手禮讓人妻出招，貼文瞬間在台日爆紅，大家都想幫她抓姦，幾乎每1分鐘就新增破千名粉絲，讓人妻莫名成為擁有10萬粉絲的網紅。一名人妻去年底發現老公有小三，就開通Threads當日記在寫，說自己已經變成對方洩慾的工具，結果連載來到昨天出現重大進展，「他（丈夫）明天好像要去台灣來一趟外遇旅行！」但人夫謊稱是去愛媛出差，所以人妻就把他的護照放在娘家，導致老公現在找不到護照超著急，人妻卻很開心：「接下來會變成怎樣呢？」該則貼文瞬間爆紅，讚數破11萬還飄到台灣網友圈，讓人妻傻眼，但她還是開心連載，透露人夫因為找不到護照，但又不敢開口拜託老婆幫忙，持續翻遍家裡每個角落，然後男生的手機狂響，「手機一直震個不停耶☺️是不是那位女生正在氣噗噗啊☺️各位Threads網友快救我一下」。人妻從難過變高興，還在Threads發問「愛媛才買得到的土產」，結果網友神救援，留言PO出各種限定伴手禮，讓人妻可以惡搞丈夫，「我先存起來，之後撒嬌跟他討。」丈夫依然找不到護照，目前似乎放棄來台，打算去小三家住，「我猜他八成已經放棄搭飛機了，直接跑去那位女生家。」人妻也偷偷把第二支手機塞到老公行李箱，打算透過定位追蹤找出小三家。