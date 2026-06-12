2026年世界盃火熱開踢，A組焦點戰韓國男足迎戰歐洲勁旅捷克，在墨西哥瓜達拉哈拉的阿克倫體育場（Estadio Akron）隆重登場。這場大賽開踢前，轉播鏡頭捕捉到韓國超人氣女團aespa的成員Karina與Winter驚喜現身觀眾席，兩人身穿紅色的韓國國家隊球衣，一登上世界盃全球轉播畫面，瞬間美暈全網，讓守在螢幕前的粉絲瘋狂直呼：「一早就能看到美女真好！」

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最強勝利女神！神顏二合一世界盃現場開直播

為了替遠征墨西哥的韓國國家隊應援，Karina與Winter這次是以「世界盃可口可樂遠征應援團」的身分跨海加持。在比賽正式開哨前，Karina與Winter先興奮地合體開啟直播，與全球線上粉絲分享第一次親臨世界盃現場的興奮。

當球場大螢幕與官方轉播鏡頭掃向觀眾席時，兩位女神瞬間化身全場最吸睛的「紅魔鬼」。執得一提的是，Winter在比賽開始前也在個人社群平台上發文力挺韓國代表隊，展現對足球的滿滿熱情；Karina也同步暖心寫下「選手們，加油！」，希望自己能化身勝利女神，為國家隊帶來好運。

不只是aespa，權恩妃當天也被捕捉到身穿紅衣、手持國旗在現場熱力應援。此外，知名主持人全炫茂、搞笑藝人梁世燦也為了錄製綜藝節目《地方特派員25小時》兼為國家隊加油打氣，一同現身墨西哥看台，現場星光熠熠。

洪明甫大軍精銳盡出！孫興慜領銜搶首勝

在強大明星應援團的加持下，由總教練洪明甫領軍的南韓男足也迎來本屆世界盃的首秀。南韓此役精銳盡出，由隊長孫興慜、李剛仁、李在城組成前場進攻三叉戟，中場由黃仁範與白昇浩坐鎮，後防線則由「鐵壁防守」金玟哉領銜，搭配金承奎、李韓博、李奇赫、薛英佑以及李太碩。

賽前來自Stats Foot的統計指出，這是韓國隊自1986年以來連續參加的第11屆世界杯，同期他們是5支從未缺席世界杯的國家隊之一，另外4隊分別是巴西、西班牙、德國以及阿根廷。

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陳昱慈編輯記者

大學讀商科，因為喜歡各種體育賽事所以一直以來的夢想都是體育記者。大學畢業前因緣際會下加入《NOWNEWS今日新聞》 ，主要負責運動中心NBA、MLB等外電編譯、防守Google News等任務，在工讀期間累積許多編輯經驗，也...