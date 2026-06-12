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鑑於液化石油氣（瓦斯）廣泛運用於家庭及各類營業場所，若使用不慎或管理不當，極易釀成嚴重火災或氣爆事故。為提升公共安全，台中市政府消防局特別發布警示，促請營業場所、液化石油氣零售業者及一般民眾共同落實安全管理與自主檢查，從源頭降低災害發生風險。消防局指出，餐廳等營業場所如有串接使用液化石油氣容器（瓦斯鋼瓶）情形，凡使用量達80公斤至120公斤、120公斤至300公斤，或300公斤至1000公斤者，業者皆應依規定設置相應的安全設施，並落實安全管理措施。消防局特別強調，為避免因大量儲存增加災害連鎖反應風險，場所內的液化石油氣容器備用量，法定明文以80公斤為限。在零售業者管理方面，消防局說，瓦斯行安全技術人員依法應每2年辦理1次用戶安全檢查，除確認設備運作現況，亦須提供適當的安全建議，協助用戶及早揪出潛在風險。針對一般大眾的居家防護，消防局則呼籲民眾平時應養成自主檢查習慣。除定期確認家中瓦斯鋼瓶是否仍在有效檢驗期限內、放置場所是否保持良好通風外，也應仔細檢查調整器及燃氣軟管是否有老化、龜裂或鬆脫等情形，且容器周圍嚴禁堆放雜物或易燃物品。消防局提醒，多數瓦斯事故皆肇因於設備老化、操作不當或管理疏失。一旦瓦斯於密閉空間累積至一定濃度，遇火源即可能引發劇烈氣爆，造成嚴重的生命財產損失。民眾若在家中或外聞到瓦斯異味，應保持冷靜並嚴格遵循「禁、關、推、離」四大應變原則：禁：禁止開關任何電器設備，避免產生微小火花引爆。關：立即關閉瓦斯鋼瓶開關。推：動作放輕，緩慢推開窗戶保持環境通風。離：迅速離開現場至安全處，必要時立即撥打119求助。消防局強調，唯有業者、瓦斯行及民眾三方共同努力，落實設備維護與正確的應變觀念，才能建構安全的用氣環境。