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短旅趨勢興起 台北優勢浮現有1隱藏版優勢

兩大弱點待補強：中小旅宿數位能力與服務一致性

國人出國數量今年前4月已經超過700萬人次，而來台旅客數卻不到300萬；而我國國旅常被詬病，甚至被認為不如出國。不過數位旅遊平台「Agoda」看好台北潛力，一站可滿足美食、購物、自然景點、城市文化等，Agoda全球資深副總裁Andrew Smith指出，觀察台北的競爭力優勢有2面向加強，將透過平台數位發展，逐步達成目標。國人出國與外國旅客來台數量相差2.38倍，雖然外國旅客來台數有微幅成長，但卻僅與我國赴日旅客數（265萬）相去不遠。日本仍高居我國出國首選，佔比近4成。Andrew Smith接受專訪指出，「過去一年一次的兩週長假，正逐漸被『有計畫的長週末旅行』取代」，根據研究亞洲市場的旅客，今年傾向安排更頻繁、天數較短，並且更有目的性的旅行。「這正是台北的優勢！」Andrew Smith說，在亞洲各大首都中，鮮少有城市能讓旅客在3天內，一網打盡演唱會、美食、購物、城市文化，以及鄰近的自然景點等體驗，台北憑藉優異的交通條件因此擁有這項極具競爭力的優勢。Andrew Smith表示，亞洲觀光的下一階段不再只由價格決定，旅客的價值感受同樣重要，因此交通、安全、導航便利性、活動體驗、住宿品質，以及全程的數位便利性都是旅客考量範圍。而根據此標準，台北在區域中是名列前茅。他更坦言，台北是亞洲城市中最喜歡的目的地之一，不僅是有便利的交通、世界級的美食，更有一個隱藏優勢——安全，可以提升旅程中的信任感。不過，Andrew Smith認為，台北觀光旅宿市場仍有兩項重點領域需要持續推進。第一，是中小型旅宿業者的數位能力；第二則是一致性，國際旅客對於服務標準、語言支援、支付方式以及問題處理流程的一致性，具有高度期待。Agoda日前與台北市府簽約，協助旅宿業者提升數位能力，希望讓缺乏專責數位團隊的中小型業者提升競爭力也提供近百種支付方式，讓不同國家旅客在異地支付時可以如同在家鄉一般便利。另外，Andrew Smith表示，根據最新發布的《Tailored to Win》報告，台灣的國際旅客主要來自日本、香港與南韓，旅客多具有重複造訪的經驗，因此對旅遊體驗期待更高，希望看到以母語呈現內容準確的資訊，並且能使用在居住地慣用的支付方式，以及獲得如同熟客般自然順暢的住宿接待體驗。Andrew Smith指出，平台上表現優異旅宿業者，通常都有在這些關鍵環節達標。對產業而言，真正值得爭取的是「旅客停留深度」，也就是旅客是否願意多停留幾晚、造訪更多街區、多體驗幾家餐廳，並願意再次造訪，這也正是觀光經濟價值放大所在。