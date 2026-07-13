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活動改變旅客結構、需求外溢 旅宿業者需重新調配人力與房源

三大策略：提前布局、彈性入住、來源市場量身打造優惠

大巨蛋在2023年底舉辦首場國際賽，更在隔年底舉辦第一場售票演唱會，後續活動為市中心帶來不少人潮以及觀光活動。近年大型活動已成為台北觀光重要引擎，數位旅遊平台Agoda全球資深副總裁Andrew Smith指出，演唱會可以帶動長達3天的住宿需求，因此旅宿業者營運型態也要跟著改變，未來5年能脫穎而出的業者，將是能快速回應趨勢者。根據台北市數據統計，2025年上半年台北市共舉辦超過23 場表演與活動，吸引超過94萬人次參與，創造逾41億元的觀光產值；周邊住房率更是在表演期間提升近3成。Andrew Smith說，大型活動創造的住宿可長達3天，需求甚至由市中心外溢至新北市及周邊地區。大型活動打破了原有的旅宿營運模式，因為活動吸引了具備不同偏好的新客群。Andrew Smith表示，旅客的來源地、停留天數與住宿習慣皆會隨之改變，能優先掌握這些訊號的旅宿業者，將更有機會在人力調配、房源配置及入住流程上取得優勢。Agoda日前與北市府簽署合作備忘錄（MOU），以國內旅客為基礎，同時鎖定具高度潛力的入境市場，包括香港、南韓、日本、新加坡與馬來西亞，透過全球觸及能力與旅客實際決策行為的即時洞察，協助掌握哪些活動正在帶動跨境需求、哪些來源市場最有反應，以及旅客的住宿行為如何變化。Andrew Smith指出，Agoda以三大策略協助合作夥伴，第一為把促銷節點調整至活動「公布」與「開賣日」，而非僅聚焦活動期間，藉此提前鎖定目標客群。第二，設定更彈性的入住條件，同時吸納僅參與活動的單晚旅客，以及規劃延長停留的深度旅遊客群。第三則是針對不同活動所帶動的來源市場，量身打造在地化優惠方案，例如某些演出主要吸引香港旅客，另一些則以東京市場為主。