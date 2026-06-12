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總統府昨公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，台北市長蔣萬安今（12）早表態，建議藍白黨團全部否決，然後爭取朝野共識修憲廢除監察院。被提名的廖婉汝接受《NOWNEWS今日新聞》電訪，直言每次監委、考委提名就會吵這個議題，倘若藍委、蔣萬安認為要改變，「那就真正行動，不是每次同意權行使才來吵」、「國民黨有膽就修憲，就否決過去創立的憲法」」，更說最好的辦法就是2年後總統大選，透過任命任務型國大代表修憲，如果國民黨真的想走三權分立，她沒有意見。蔣萬安今早拋出震撼彈，直言應該廢除監察院，更說這是民進黨長年主張，建議藍白黨團考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。廖婉汝則直言，她在上一屆擔任立委時也曾為了監察院的存廢，因為民進黨是三權分立、國民黨是主張國父孫中山的五權架構，雙方因政黨對立各執己見，每次討論監委、考委提名就吵這個議題，她認為若蔣萬安或藍委認為應該改變，那就真正行動，朝野好好協商，請專家學者辦公聽會，認為台灣憲政體制怎麼走，「你國民黨有膽修憲，就否決過去創立的憲法」。廖婉汝說，過去民進黨喊三權分立，國民黨維持五權架構對抗，若覺得三權分立是好的，要廢考監就付諸行動，最簡單的方式就是由兩黨智庫討論，趁著兩年後總統選舉，用政黨票成立任務型國大修憲，好好趁這兩年研究憲政體制權力，而不是在同意權行使時各抒己見，「連國民黨都要廢掉五權憲法，那就付出行動，連同雙首長制改總統制，也都可以討論。」廖婉汝直言，請各政黨智庫好好思考，台灣的未來要怎麼走，不要為了同意權喊「廢人不廢院」，那存在監察院幹嘛，這沒有意義，更問，未來的總統假設是國民黨，「要不要廢人廢院？」