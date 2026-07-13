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假日漲價平日促銷 低價惡性循環難解

在兩岸觀光未見起色，國人偏好出國旅遊下，國內旅宿產業近年面臨經營挑戰，近期「假日房價飆漲」的討論不斷。台北市旅館商業同業公會理事長趙一任表示，台北市在地理與交通優勢的支撐下，相比全台各縣市已屬「相對幸運」，但客源結構改變與市場需求不穩的整體還是深陷在價格的惡性競爭泥淖中，呼籲政府應從根本面提振平日觀光動能。趙一任分析，在國旅淡跟外國旅客少的狀況下，台北市旅宿業跟其他縣市相比相對穩定，主要受惠於國門樞紐的地理優勢，幾乎所有海外旅客都造訪台北市。加上近期大巨蛋賽事、演唱會經濟以及各類節慶活動的帶動，確實為住房率提供重要支撐。根據觀光署統計去年旅館業平均房價為2,984元，較113年增率0.81%；民宿則是2,438元，較113年年增率1.37%。趙一任說，若細看營收結構，旅宿業營收可能持平甚至成長，但維持競爭力，扣除高昂的營運成本與人力支出後，實質獲利並未顯著增加。業者多透過價格促銷，或是中大型飯店會結合餐飲服務等多元經營策略，獲利空間壓縮。需求量差異也造成房價不同。趙一任說，平日需求量低，價錢相對低；為持續經營在假日需求較高時，房價也勢必反應。低價策略也讓國際旅客客源組成改變，低價吸引到的旅客，相對消費力也低，形成低價競爭的惡性循環。他呼籲政府回歸基本面，擴大市場需求、提振平日觀光需求，讓旅宿業邁向長期且穩定的健康發展模式。