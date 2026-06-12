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台北市府研考會主委殷瑋多次與民進黨議員在議會互槓，藍營則稱讚殷偉是「藍營新戰神」，對此，民進黨立委、台北市黨部主委吳沛憶今（12）日直言，「我們好像沒有想要找誰吵架！」市民期待正面討論市政，市政不需要吵架。吳沛憶、沈伯洋上午出席「北高黨部2026專屬球衣亮相」活動，包含高雄市黨部主委黃捷、民進黨團總召蔡其昌與會。媒體詢問，對於藍營稱殷瑋被藍營封為新戰神，還稱民進黨一直攻擊殷瑋找對方吵架，是否認為殷瑋是未來新戰神？對此，吳沛憶直言，「我們好像沒有想要找誰吵架！」在選舉當中，台北市民其實應該真正期待的，是正面討論市政，市政其實不需要去吵架。他說，市政問題，不管是哪一個陣營或哪一個黨派，大家都能理性的根據資料、事實等好好討論。吳沛憶說，不管是沈伯洋，還是民進黨台北市議員們，都是根據他們所了解到的市政、看到的一些問題，並提出這些問題，希望有所改善、一起來幫忙解決問題，而這也是他們的初衷，也會努力維持這樣的選舉文化、態度。至於蔣萬安在2024年主動牽起啦啦隊李多慧的手，再度引起關注，沈伯洋回應，尊重他人非常重要，但無論如何，現在有蠻大的問題就是，當他們對於市政質疑、對市長有一些想法時，蔣萬安很容易說要問中央，「有一陣子問我，現在就是問隔壁的殷偉，這可能變成常態」，仍希望在回歸市政議題時，能周延的告訴大家相關的規劃。