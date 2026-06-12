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▲高雄市府釋出「左營果貿公辦都更案」建築規劃模擬圖，基地未來將完美串聯清大、陽明交大研教園區與台積電產業鏈。（圖／高雄市都發局提供）

開發項目 果貿段 2 地號（建商分回項目） PDF 果貿段 2-9 地號（政府指定分回） PDF 土地面積 12,433 平方公尺（約 3,760 坪） 12,434 平方公尺（約 3,761 坪） 規劃產品 頂級景觀住宅、精緻店鋪 研教園區第二會館、多功能活動中心 興建規模 4 棟 / 地上 11~29 樓 / 地下 4 樓 1 棟 / 地上 8~10 樓 / 地下 2 樓 總樓地板面積 約 41,979 坪（含地下室） 約 9,650 坪（含地下室） 車位規劃 汽車位約 879 席（含捐贈市府 80 席） 汽車位約 144 席 東門路退縮管制 至少退縮 20 公尺（打造文化景觀軸帶） 至少退縮 30 公尺（打造文化景觀軸帶） 規定完工時程 申報開工後 7 年內完工 申報開工後 3 年內（宿舍大樓優先完工）

高雄市都發局今（12）日於台北舉辦「左營果貿公辦都更」招商說明會，由副市長林欽榮率隊北上，強推高達146億元投資動能。現場吸引大陸建設、日勝生、新潤及南山人壽等至少 11 家大指標建商與壽險巨頭齊聚，全力搶進緊鄰左營高鐵、串聯台積電廠區的北高雄百億金磚基地，引爆獵地熱潮。林欽榮於受訪時指出，這項計畫具備極高的國家級戰略意義，並不只是單純的公辦都更，更是「用公共建設促成國家建設」的典範。為了因應國家 ICT 產業發展、滿足半導體 S 廊帶（如台積電楠梓廠）的高階人才需求，由中央行政院核定高達 100.88 億元 經費。此案所連結的「國家重點領域校際研教園區」，是臺灣首座由中央與地方攜手打造的「研教一體、產學共創」高階人才培育基地。隨著清華大學、陽明交通大學等頂尖學府宣布進駐左營設立高雄校區，該都更案正位處此科研園區的核心腹地，未來將成功串聯南台灣 38 所大學與台積電產業鏈，成為全台絕無僅有的「最強 AI 科研文教特區」。本案預估將引進高達 146 億元的民間投資動能，經三位專業估價師精密試算，未來整體開發總銷售金額預估可突破 170 幾億元。核心亮點與實施者規範如下：：全案基地面積達 2.48 公頃，未來將採權利變換方式實施，並規劃分階段核發「兩張建築執照」的形式獨立開發，提供得標實施者最彈性、高效率的營建審議通道。：招商基地中的 C 基地（果貿段 2-9 地號）為政府優先分回土地，由市府與清華大學合資 31.46 億元經費，規定實施者「宿舍必須優先興建」，且須於申報開工後 3 年內完工點交，作為研教園區第二會館及多功能活動中心。：建商未來可分回果貿段 2 地號達 1.24 公頃（約 3,760 坪）的完整精華土地。該細部計畫屬於高雄最高住宅區，基準容積率 420%，在適用最高 1.5 倍都市更新容積獎勵 下，實質開發容積可衝高至 630%，預計興建 4 棟地上最高 29 層樓的頂級地標住宅。：根據招商資料，為呼應鄰近的左營舊城歷史風貌，建築量體強制採用「漸退式設計」，天際線由外向內逐步提升。同時，臨東門路側須大舉退縮 20 至 30 公尺 打造林蔭文化景觀軸帶，基地北側更可直接飽覽蓮池潭、半屏山與大片綠地等絕版山海景觀。：大會現場公布本案招商底價共同負擔比例（共負比）定為 67.64%。實施者除須分回前述 2-9 地號研教設施外，還須於 2 地號捐贈 80 席公有汽車停車位、繳納至少 20.20 億元 的價值權利金，並將基準容積 10% 的獎勵容積捐贈予高雄市都市更新基金。「左營果貿都更案」地段極具戰略優勢，車行 5 分鐘直達高鐵左營站、7 分鐘串聯台積電楠梓廠，周邊更鄰近高雄美國學校。本案已於 6 月 1 日正式公告招商，並將於。市府團隊表示，全案進度明快，預計今年底前即可完成評選並正式簽約，誠摯邀請國內最具實力的開發團隊前來高雄插旗，共創兼具歷史文化與高科技產學轉型的宜居新典範。