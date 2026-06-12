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在麥迪遜廣場花園上演了總冠軍賽歷史上最偉大的逆轉秀後，紐約尼克隊前鋒OG·阿奴諾比（OG Anunoby）正式晉升為紐約市的全新守護神！美媒《Bleacher Report》今（12）日更新官方社群證實，紐約市已正式宣布，在尼克隊驚天逆轉贏下總決賽第四戰、取得3比1的絕對聽牌優勢後，曼哈頓區長西加爾（Brad Hoylman-Sigal）第一時間向阿奴諾比表達了最高級別的支持與讚賞，向他在這場史詩級戰役中的關鍵統治力致敬。一場比賽能讓紐約官方直接為其設立專屬紀念日，足見阿奴諾比昨日的表現有多麼一戰封神。曼哈頓區長西加爾表示，阿奴諾比在球隊面臨絕境時所展現出的鐵血韌性與無畏精神，完美代表了紐約這座城市的精神特質。因此，紐約市官方毫不猶豫地將6月11日命名為阿奴諾比日，來表彰這場總決賽歷史上最偉大的個人高光時刻。紐約尼克隊自1973年奪冠後，已經長達53年不曾拿下總冠軍獎盃。如今，靠著「新紐約之王」阿奴諾比的絕殺神蹟，這支大蘋果球隊距離捧起總冠軍金盃僅剩最後一場勝利。而2026年的6月11日，也註定將成為紐約籃球歷史上永生難忘的奇蹟之夜。回顧昨晚的世紀大戰，尼克隊在下半場克服了高達29分的毀滅性分差。而這場童話般逆轉秀的最終高潮，完全是由阿奴諾比一手導演：在比賽進入最後10秒、尼克隊僅落後1分的窒息時刻，馬刺隊球星福克斯（De'Aaron Fox）發動強攻試圖上籃鎖定勝局。就在球即將進框的生死瞬間，阿奴諾比如同天降神兵般高高躍起，在空中乾淨俐落地將福克斯的球狠狠地釘板，完成了價值連城的關鍵阻攻。隨後尼克隊發動最後一擊，當家主控傑倫布朗森（Jalen Brunson）頂著防守在三分線外出手，可惜球擊中籃框前沿高高彈出。就在全場紐約球迷以為即將功虧一簣的剎那，阿奴諾比再度展現恐怖的爆發力與衝搶意識，硬是這記兼具身體對抗與大心臟的「絕殺火鍋＋神級補籃」二合一秀，不僅讓全場麥迪遜廣場花園徹底陷入瘋狂，阿奴諾比單場15投10中、狂飆33分的超高效率，也直接將自己送上了總決賽MVP（FMVP）官方排行榜的榜首。