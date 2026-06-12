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▲作為韓國隊進攻核心，孫興慜本場比賽表現極為活躍，全場擁有大量射門嘗試，但今日門前觸感似乎不佳。（圖／路透／達志影像）

▲上半場比賽，孫興慜多次在禁區邊緣獲得起腳機會，但面對捷克門將科瓦爾（Matej Kovar）與防線封堵，始終欠缺臨門一腳。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃足球賽小組賽A組第二場賽事，於台北時間12日在瓜達拉哈拉（Guadalajara）的阿克倫體育場（Estadio Akron）登場，由亞洲強權韓國對陣重返會內賽的捷克。儘管韓國隊在控球率與整體攻勢上佔據優勢，但隊長孫興慜（Son Heung-min）在門前失準，多次錯失破門良機，半場戰罷兩隊以0：0平手。而雖然比賽尚未結束，但捷克隊主帥庫貝克（Miroslav Koubek）已經寫下一歷史紀錄，他以74歲283天的高齡，成為世界盃史上最年長的球隊總教練。作為韓國隊進攻核心，孫興慜本場比賽表現極為活躍，全場擁有大量射門嘗試，但今日門前觸感似乎不佳。上半場第39分鐘，孫興慜在左路冷靜盤帶創造空間後起腳，可惜皮球偏出門柱；隨後在補時階段，他接獲李在成（Lee Jae-sung）的地平線傳中，卻因腳步調整不及，無法精準將球推向球門。上半場比賽，孫興慜多次在禁區邊緣獲得起腳機會，但面對捷克門將科瓦爾（Matej Kovar）與防線封堵，始終欠缺臨門一腳。韓國媒體賽後評論指出，作為球隊倚重的攻擊箭頭，孫興慜本場的執行力與其世界級水準有落差，多次浪費了李剛仁（Lee Kang-in）在中場精心策劃的輸送。本場比賽韓國隊採取5後衛變陣，由金玟哉（Kim Min-jae）領銜防線，中場發電機李剛仁表現搶眼，多次撕開捷克防線。數據統計顯示，韓國隊掌握了62%的控球權，比賽節奏大部分時間由韓國控制。然而，捷克隊展現極強的身體對抗性，多次透過定位球與身體碰撞化解韓國攻勢，甚至在反擊時由希克（Patrik Schick）製造威脅。捷克隊主帥庫貝克（Miroslav Koubek）今日以74歲283天的高齡，成為世界盃史上最年長的總教練。他所打造的防禦體系相當成功，將韓國隊多次極具威脅的攻勢成功抵禦。在稍早墨西哥以2：0擊敗南非後，地主墨西哥暫居小組領先。對於韓國而言，今天必須擊敗捷克，否則就意味著接下來面對墨西哥的關鍵戰役得拚盡全力取勝。韓國隊下半場必須在進攻端調整節奏，特別是孫興慜必須盡快找回射門準心。