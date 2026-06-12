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總統府昨公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，台北市長蔣萬安今（12）早表態，建議藍白黨團全部否決，然後爭取朝野共識修憲廢除監察院。被提名的廖婉汝接受《NOWNEWS今日新聞》電訪，直言自己當監委也想做點事，從國大代表、立委一路走來看到這麼多，能夠提名就是她的榮耀，能不能當是另外一回事。蔣萬安今早拋出震撼彈，直言應該廢除監察院，更說這是民進黨長年主張，建議藍白黨團考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。廖婉汝則說，自己從國大代表到立委，過去修憲過程遭遇到廢除省議會，把立委人數變成250人，那時修憲是為了容納省議會，一路走來很草率，當時修憲委員會說250很難聽，結果人數打9折變成225人，結果後來民進黨前主席林義雄行腳全國，時任主席連戰到立法院說要國會減半，結果選區人數就變成113人，當時立法院黨團只有她跟穆閩珠反對，認為應該要好好分配各縣市立委，結果國民黨當時認為原住民、金馬澎都是國民黨的，怎麼選都會贏，導致這些都沒人想。廖婉汝說，當年說10年後檢討，結果沒有立委敢碰，因為都牽涉既得利益，當初大家都認為立委150人差不多，如果真的想走三權分立，她沒有意見，但她當監委是真的想做點事，一路走來看得那麼多，「能夠提名就是我的榮耀，能不能當是另外一回事」。廖婉汝更說，台灣的問題太多了，從行政區劃分各縣市各自為政，浪費多少金錢，所有農業、經濟、國防、外交都沒有辦法整體發揮，教育政策、AI世界也都沒有未雨綢繆，大家都走一步算一步，「我是真的很灰心，這應該可以改變」，請有決策的人應該為了國家未來20年發展多想想。