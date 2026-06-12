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▲蕭煌奇（如圖）將於9月19日登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會《BRAVO》。（圖／華納音樂提供）

歌手蕭煌奇多次獲得金曲獎肯定，曾透露光靠歌曲版稅每月就有10幾萬元台幣的「被動收入」，名下更有多棟房產，成為演藝圈包租公。在疫情期間學會玩股票的他，近日受訪時透露自己當沖、高價股什麼都玩，更砸下8位數投資。然而，被問到是否曾有過慘痛經驗？蕭煌奇表示：「當然有！」透露去年川普關稅政策衝擊股市，自己3天就賠掉一棟房子。蕭煌奇除了商演、版稅等收入，他在疫情期間也學會玩股票，靠著「聽新聞」掌握市場脈動。近日他受訪時透露，自己送完老婆上班後，就會開始看盤，開啟「另一個身分」。蕭煌奇表示自己什麼都玩，不僅玩過當沖，還自爆比較喜歡玩高價股，心臟非常大顆。被問到是否曾有投資失敗的經驗？蕭煌奇直呼：「當然有！」蕭煌奇透露去年川普關稅政策衝擊股市，市場連跌3天讓他心有餘悸說：「3天看那數字好恐怖，一棟房子已經不見。」對此，蕭煌奇雖投入8位數在股市中，但他也呼籲身上還是要留些現金，才能以備不時之需。另外，蕭煌奇雖然私下鑽研股市，但他強調每個月依然維持固定演出，「表演是一定要的，正財跟偏財都一定要賺，不然哪天退休了、沒歌可以唱，還是要存點退休金。」被問到是否會順便幫老婆操盤？蕭煌奇則秒拒絕：「千萬不要！我都叫她不要碰，一個人投資就好，否則兩個人意見不同會吵架。」他隨後甜笑表示，老婆只要負責「坐收利潤」就好，霸氣寵妻的發言瞬間閃瞎眾人。除了再度入圍金曲獎，蕭煌奇也將於9月19日登上台北小巨蛋，舉辦全新旗艦級個人巡迴演唱會《BRAVO》，門票於6月17日中午12:00在寬宏售票系統正式全面開賣。