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台股今（12）日大漲1千多點，日前跌的指數稍為回頭，一早讓許多股民有種鬆了口氣的感覺，就連去便利商店買早餐，都能聽到上班族閒聊，「回來了回來了」。而《戲說台灣》男星呂嘉興長期投入股市，這一波他也賺了不少，光是靠茂訊就進帳79萬元。他也分享自己偏向「入袋為安」的類型，不會戀棧，加上有3本存摺清楚分類資產，才不會玩過頭，穩穩賺進千萬被動收入。上週四、五台股暴漲，呂嘉興不戀棧，將茂訊一口氣賣掉26張，獲利42萬5136元，週五再賣出一張大立光，獲利47萬8783元，將股票脫手後，週一就迎來台股大崩盤，一下子跌了2千多點。呂嘉興從去年開始，前後買賣茂訊5次，總共賺了79萬9812元。許多人看台股一直漲，會想等那個永遠等不到的高點，最後血本無歸，呂嘉興則比較實際，「我習慣先入袋為安，目前就留一張矽光子題材非常被看好的大立光，大立光的股票，都是從股市賺來的錢，所以完全不急！就放著讓大立光生利息，今天大立光一張配息8萬，是台股史上最高配息！」事實上，今年3月也有一波大跌，當時呂嘉興就分享投資心法，做好個人風險管理、財務分配，用閒錢買股票，千萬不能融資，這樣仗才能打得久，呂嘉興曾分享自己有3本存摺，包括股市存摺、被動收入存摺以及現金生活娛樂存摺，風險控管非常嚴格。