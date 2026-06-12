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被動元件族群年度除息大秀正式登場，今（12）日迎接的是龍頭股國巨*（2327），每股配發6元，開盤上演秒填息大秀，盤中最高來到919元，再創分拆新天價，再加上台北股市反彈逾千點，帶領被動元件族群同步走高。今日被動元件龍頭股國巨*除息6元，除息參考價為836元，以國巨*除息6元計算，發放的股息總額達123.44億元，將於7月3日發放。國巨先前公布5月營收達150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，若以美元換算，單月營收較上月增加7.7%，較去年同期增加41.7%，連3月創下單月營收新高，而今年1至5月自結合併淨營收為672.63億元，年增27.4%。國巨指出，受黃金週連假影響，5月工作天數較少，但AI相關應用需求持續強勁，標準品及特殊品亦呈現穩定成長，帶動5月份合併營收較上月續呈增加。展望後續營運，儘管地緣政治上的重大不確定性依然存在，但客戶庫存水位目前仍維持健康水準，公司將持續審慎應對未來經濟情勢，並密切關注關稅政策及各國匯率變化所帶來的潛在影響。外資也看好國巨*股價表現，美系外資最新指出，被動元件中包括MLCC、晶片電阻與鉭電容都可受惠於AI供電架構升級，預估國巨MLCC、晶片電阻與鉭電容未來幾年ASP年複合成長率分別達20%、16%與25%，並將國巨在2028年EPS預估拉高至43元以上。美系外資也將國巨*目標價一口氣從495上調超過3倍至1500元。國巨*今日除息6元，開盤上演秒填息大秀，盤中最高來到919元，再創分拆新天價，也帶動被動元件族群走強，金山電、光頡、信昌電、禾伸堂、千如、日電貿攻上漲停板，天二科技上漲逾9%，凱美上漲逾6%，艾華、立隆電上漲逾5%。