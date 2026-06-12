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富豪馬斯克旗下太空探索公司SpaceX今日將在美國那斯達克公開上市，定價每股135美元，將創下史上規模最大的美國首次公開募股（IPO），估值達到1.77兆美元。究竟SpaceX上市後將為華爾街帶來什麼樣的衝擊？接下來走勢如何？專家分析走勢關鍵。根據路透報導，此次SpaceX的IPO透過出售5.5556億股，籌得創紀錄的750億美元資金，使得SpaceX這家由Elon Musk創立的火箭與太空船製造商，躍升為全球最具價值的公司之一。估值達到1.77兆美元，創下首次公開募股估值的新紀錄。週四的定價，為一場歷時數月的籌備工作畫下句點，這項計畫被視為馬斯克迄今最具野心的計畫之一，同時也顛覆了多項華爾街長期慣例。不過，一些分析師開始質疑，SpaceX如此高昂的估值是否合理。SpaceX股票將於週五在那斯達克掛牌交易，成為美國上市公司中市值排名第七的企業，儘管該公司去年仍處於虧損狀態，而且其他超大型企業的營收規模遠高於SpaceX。這一估值使SpaceX的價值超越了摩根大通、波克夏海瑟威、禮來等不同產業巨頭，以及科技巨頭Meta和馬斯克旗下的特斯拉。紐約投資公司50 Park Investments執行長薩漢（Adam Sarhan）認為，「真正的考驗將是市場在接下來幾週如何消化這次IPO，而不只是看第一天的表現，他認為，定價基本上恰到好處，不過熱，也不過冷。顯然散戶投資人正在買進，而且目前他們是重要的市場力量。我們需要觀察首日交易後是否能延續這股動能。」此次募股打破了此前由沙烏地阿拉伯國營石油巨頭沙烏地阿美(Saudi Aramco)保持的最大IPO紀錄。沙烏地阿美2019年12月在利雅德交易所上市時，籌集256億美元資金，當時估值為1.71兆美元。路透提到，馬斯克正按照自己的方式打造華爾街最受矚目的上市案，與傳統大型IPO僅保留約10%股份給散戶不同，SpaceX特別保留30%的股份給散戶投資人，比例異常高；同時，公司也在投資人說明會開始前就決定發行價格，而傳統上這一場合是銀行家與投資人協商IPO條件的重要階段。投資機構櫻桃巷投資公司（Cherry Lane Investments）合夥人梅柯勒（Rick Meckler）表示「SpaceX的定價真的進入前所未見的領域。我從沒看過IPO價格不是靠市場訂單慢慢談出來，而是直接先公布的。這次非常強調散戶參與，而散戶對定價本身可能相對不那麼敏感」。馬斯克也曾推動提前納入主要指數，試圖擴大SpaceX股票的投資者基礎，但結果好壞參半。此外，他也設計公司治理架構，以維持創辦人強大的控制權。IPO後，馬斯克將持有SpaceX 82%的投票權。SpaceX在如此龐大估值下仍面臨挑戰，包括藍色起源等競爭對手正加速推動太空商業化，並爭取政府合約，以開拓地球之外的新市場。投資人將從週五開始觀察市場反應。由於交易規模與複雜程度龐大，許多分析師預期SpaceX股票可能會在下午才正式出現交易反應。專注IPO研究與ETF的文藝復興資本（Renaissance Capital）資深策略師甘迺迪（Matthew Kennedy）指出，「大多數IPO首日漲幅約在10%至15%之間，而這筆交易受到大量炒作，因此如果漲幅低於10%，某種程度上會令人失望。如果漲幅超過50%，那代表它是在純粹靠炒作交易。」美國IPO市場在先前一波市場波動後，預計今年將大幅復甦。高盛預測，受到包括SpaceX，以及人工智慧公司OpenAI和Anthropic在內的新股上市潮推動，2026年IPO募資額可能成長四倍，達到創紀錄的1600億美元。