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總統府昨公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，被提名的廖婉汝接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時問到是否擔心黨紀？她稱有向黨中央報備，更說當監委本就要跳脫黨派，今天是她入黨50年，若因提名被黨紀處分，她就接受。國民黨針對監察委員提名一事，過去曾言明主張維持監察院，但不會配合總統府缺乏推薦人選細節、虛晃一招的假動作，不推薦監委人選。根據國民黨《違反黨紀處分規程》第17條，「黨員未經本黨事前書面同意，接受非本黨執政之政府延攬為政務官者，得處以停止黨權以上之處分」，倘若廖婉汝、謝政達事前未經過國民黨書面同意，恐怕已經違反黨紀。廖婉汝接受《NOWNEWS今日新聞》電訪被問到不擔心黨紀嗎？她說自己有報備，更直言當監察委員本來就要跳脫黨派，她也說，現任國民黨考紀會主委張雅屏對她有沒有善意，她也不管，畢竟2016年她當屏東黨部主委被無預警撤換，不過這些都平常心，今天是她入黨50年，如果黨要黨紀處分，「我就接受」。