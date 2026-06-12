桃園市新屋區日前發生重大死亡車禍，造成4死2傷，值得注意的是，桃園市消防局當時是接獲Apple Watch「車禍偵測」自動報案後出動救援，讓不少民眾好奇，Apple Watch究竟怎麼知道發生車禍？其實這項功能不只手錶能用，iPhone 14後續機型也支援，關鍵就在撞擊後的倒數40秒，如何設定《NOWNEWS》報你知。

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Apple Watch自動報案

桃園市新屋區10日上午發生嚴重車禍，白色轎車與聯結車對撞，轎車車體嚴重變形，車內多人受困。桃園市消防局指出，當天上午11時58分接獲Apple Watch自動報案，顯示該處發生車禍，警消隨即派員前往救援，到場後發現轎車內多人受困，並使用破壞器材協助脫困、送醫。這起事故造成轎車內4人死亡，轎車乘客及聯結車駕駛受傷。雖然Apple Watch自動報案仍無法挽回傷亡，但在車禍當下若無法自行求救，「車禍偵測」功能，確實可能成為第一時間通報救援的重要工具。

▲之前有民眾發生車禍，由iPhone 14觸發了「車禍偵測」功能，自動撥打報案電話，救回一命。（圖／翻攝畫面）
▲之前有民眾發生車禍，由iPhone 14觸發了「車禍偵測」功能，自動撥打報案電話，救回一命。（圖／翻攝畫面）
「車禍偵測」觸發後40秒沒反應就自動報警

Apple官方說明，當iPhone或Apple Watch偵測到嚴重車禍，例如正面撞擊、側面撞擊、追撞或翻車時，裝置會先發出警示聲，並在螢幕顯示提示。

偵測到嚴重車禍後，裝置會先顯示提示10秒，使用者若清醒，可選擇撥打緊急服務電話，或取消提示。若10秒內沒有反應，裝置會再進入30秒倒數，期間會發出大聲警示、震動提醒；若倒數結束仍未回應，裝置就會自動撥打緊急服務電話，電話接通後，裝置會播放語音訊息，告知緊急服務單位裝置偵測到嚴重車禍，並提供大約位置、經緯度座標與搜尋半徑；若使用者已設定緊急聯絡人，系統也會傳送訊息分享位置。

iPhone 14後續機型支援「車禍偵測」

不少人以為車禍偵測是Apple Watch專屬功能，其實iPhone也能用。Apple官方列出的支援機型包括：

iPhone：搭載iOS 16以上版本的iPhone 14或後續機型皆支援

Apple Watch：包含搭載watchOS 9以上版本的Apple Watch Series 8或後續錶款、Apple Watch SE第2代，以及Apple Watch Ultra或後續錶款。

若同時帶著iPhone與Apple Watch，Apple Watch會在手腕上發出提示，並透過手錶進行互動；若Apple Watch本身沒有行動網路，仍可能透過附近iPhone連線撥打緊急電話。

Apple Watch車禍偵測設定教學

1.打開iPhone上的「Apple Watch」App
2.進入「我的手錶」
3.點選「SOS緊急服務」
4.確認「嚴重車禍後撥打電話」是否開啟

此外，也建議同步設定「醫療卡」與「緊急聯絡人」。當發生嚴重事故時，裝置除了協助撥打緊急電話，也能讓救援人員快速掌握醫療資訊，並通知指定親友。

▲車禍偵測功能開啟後，如果遇到意外，在陷入昏迷的情況底下會自動撥打緊急電話。（圖／AI生成，周淑萍監製）
▲車禍偵測功能開啟後，如果遇到意外，在陷入昏迷的情況底下會自動撥打緊急電話。（圖／AI生成，周淑萍監製）

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...