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▲筠熹坦承自己很容易相信人，所以常常傳出被詐騙。（圖／翻攝自YouTube@我愛小明星大跟班）

樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls樂天女孩」成員筠熹（本名鄭筠熹），除了在啦啦隊應援外，也有非常好的理財頭腦，並成功在桃園買下兩間房。不過其實她也曾投資失利，她昔日於節目《小明星大跟班》自爆買股票投資竟遇到詐騙集團，累積慘賠高達200萬，她也無奈嘆：「太貪就是真的會出事。」筠熹曾在2024年登上節目《小明星大跟班》時，自爆曾在投資港股時遇到詐騙集團。她透露自己有個朋友是做操盤手，所以遇到一名從事操盤的人，就誤信了對方。她表示自己認識了一名自稱是頂級的分析師，創了個Line群組，很多人都加入，筠熹還被問到有多少積蓄，坦承有一兩百萬後，就聽信老師全買了股票，對方還跟她說：「我保證讓妳翻倍。」結果前後累積慘賠了2百萬，幾乎全部積蓄。筠熹進一步透露，當時那位老師貼出自己交易、賺錢紀錄，更是增加了信賴度。雖然每個人都抱著半信半疑態度，但又想賺錢，筠熹也嘆：「人就是貪，太貪就是真的會出事。」筠熹也自爆很容易相信別人，所以當時也盲目跟從老師投資，「前面剛開始就像大家說都有漲，獲利一點點。」但老師指令說沒有到某個程度時先不要賣，「等到那個線升上去之後，大家集體一起賣。」筠熹就跟著等，不料一夕之間暴跌，「尾數瞬間少了一個0。」結果暴跌就算了，老師還在群組莫名其妙生氣後自行退群，更是讓筠熹超傻眼。她透露裡面有位老師助理，跟她說因為有一名學員沒有按照老師方法操作，自己先賣才導致老師生氣。但筠熹好奇的根本不是這個，而是怎麼會暴跌，沒想到助理竟叫她別擔心，還說會幫她加入另一個優良學生的群組。不過筠熹也已經不相信，股票也一直放著，期待還會漲一點點，而放著放著已從2百萬，「瞬間現在只有剩兩三萬。」讓大家都直呼超誇張。