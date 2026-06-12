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台鐵董事長鄭光遠近期多次提到，「台鐵假期」將成為台鐵五大明珠項鍊之一，展現多元經營效益。台鐵假期日前招標完成，本週與易遊網、雄獅、KKday、Klook完成簽約，將在10月起陸續開賣，提供旅客整合型旅遊服務，拚更多國內外旅客搭乘台鐵出遊。台鐵公司副總經理劉雙火指出，本週與4家業者簽約，業者將規劃套裝行程，如台鐵搭配飯店、餐飲、腳踏車等旅遊行程，提供旅客選購。不過，由於套票販售需牽涉平台系統跟台鐵售票系統介接，需要時間，預計會在10月陸續上路開賣。未來試行順利，將會擴大與業者合作，持續邀商。台鐵假期採五大推動機制，包括：台鐵提供固定列車座位數、與旅行社合作規劃行程、提供優惠票價、設定銷售目標（承諾座位數），以及達標後再給予進一步折扣。此舉有助建立穩定的商業模式，並降低旅行社在行程設計時對座位供給的不確定性，進一步提升業者參與意願。依照投標須知，車票票款折扣為以自強號原價為計算基準，平日7折、假日8折，假日為星期五至星期日、國定假日，以及連假前一日和收假日。業者銷售回饋機制以單季計算，3000張按實際銷售票款的10%計算銷售回饋金；6000張則是以票款20%計算；1萬張則是30%；業者車票賣越多、折扣越多。