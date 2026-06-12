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▲看到「力雞」招牌一頭霧水 唸出來才秒懂笑死（圖／截自「fb@深圳大灣區好去處開心share」）

▲看到「力雞」招牌一頭霧水 唸出來才秒懂笑死（圖／截自Ｘ）

荔枝季節到了，有民眾在大陸街頭看到攤販招牌寫著大大的「力雞」兩字，整個人問號臉——這到底是什麼東西？有網友在臉書社團發文求解，附上的照片顯示，小販用發泡膠板寫著「力雞2斤10元、好甜、個個包甜、個個小核」，看起來像是某種食物促銷，但「力雞」三個字怎麼想都對不上號。仔細看照片背景，攤位後方堆滿的全是荔枝。原來用普通話讀「力雞」，發音跟「荔枝」幾乎一模一樣——這是小販的諧音招牌，只是字面上完全猜不到。網友看完笑成一片，討論起這究竟是不是刻意的行銷手法。有人覺得「有頭腦，吸引眼球生意自然來」、「寫荔枝根本沒人會多看一眼，錯別字才能引流」；但也有人覺得本末倒置，「看字看不懂，但看圖一秒就懂，乾脆不寫字算了」。事實上不只「力雞」，還有小販把荔枝寫成「雷雞」，看來這個諧音梗在當地頗有市場。雖然這個招牌讓人笑噴，但中醫師也提醒，荔枝性質溫熱，吃多了容易出現燥熱症狀，包括長痘痘、口腔潰瘍、牙齦腫脹、睡不安穩等問題。註冊中醫師建議，體質偏燥熱的人每次最多吃5至6粒，一般人則建議控制在10粒以內，否則嚴重可能出現喉嚨灼熱甚至便秘。中醫師也分享，去年這個時節就有不少人因為一口氣吃太多荔枝，隔天立刻喉嚨痛到要看醫生。此外，荔枝和榴槤都屬溫熱性質，最好別同時吃，否則「熱上加熱」。如果真的很想吃，建議搭配西瓜、綠豆沙這類偏寒涼的食物一起吃，平衡一下體質。