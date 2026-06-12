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▲姆巴佩的新女友是Netflix女星艾絲特。（圖／艾絲特IG@ester_exposito）

▲艾絲特外型美豔、身材火辣。（圖／艾絲特IG@ester_exposito）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）今（12）日正式開打，法國隊將在台灣時間17日凌晨3點迎來首戰，PK塞內加爾。而法國金牌球員姆巴佩（Kylian Mbappé）近日被外媒拍到，與Netflix人氣影集《菁英殺機》的女演員艾絲特（Ester Expósito）搭遊艇出海約會，兩人大膽激吻的照片曝光，坐實了這段剛萌芽的戀情，也讓粉絲調侃，姆巴佩上場前「已經得分」。姆巴佩曾先後和跨性別模特兒伊尼斯蘿（Inès Rau）與比利時辣模蘿絲伯特倫（Rose Bertram）交往，但他從未正面回應戀情，今年初則多次被拍到與艾絲特約會。姆巴佩依舊未公開認愛，只說自己過得蠻開心的，狗仔只好繼續跟拍他，想掌握兩人交往「證據」。果不其然，姆巴佩近日就被拍到與艾絲特在遊艇度假、嬉戲的照片。外媒《Just Jared》10日公開一系列照片，只見艾絲特換上比基尼，大秀火辣身材，西班牙最美女星的封號當之無愧。兩人到了海上後也盡情秀恩愛，瘋狂接吻，讓球迷忍不住調侃姆巴佩是在釋放精力，靠度假來放鬆備戰世界盃的心情。而艾絲特曾2度演出Netflix影集，除了《菁英殺機》外，還包含《有人必須死》，兩部都是走暗黑、驚悚路線的影集，艾絲特的絕美容顏脫穎而出，讓觀眾印象深刻，人氣頗高；如今又與身價高達2億歐元（約73億台幣）姆巴佩陷入熱戀，艾絲特可說是愛情、事業雙豐收。