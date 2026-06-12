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2026世界盃足球賽A組小組賽，韓國隊在今（12）日對陣捷克的硬仗中，由中場大將黃仁範（Hwang In-beom）在比賽第68分鐘以一記精彩的挑球破門，成功扳平比分。這不僅是韓國隊在本屆世界盃的首顆進球，更展現了這位效力於荷蘭甲級聯賽費耶諾德（Feyenoord）的中場核心，在國家隊中無可取代的進攻價值。現年29歲的黃仁範，出生於韓國大田，是目前韓國國家隊中場最重要的調度核心。他自2015年於大田市民隊出道後，職業生涯足跡遍布加拿大MLS、俄羅斯超級聯賽、希臘超級聯賽、塞爾維亞超級聯賽，最終於2024年轉戰荷蘭豪門費耶諾德，豐富的旅歐經歷讓他累積了極高的球場智慧與國際賽經驗。黃仁範擅長左右開弓，擁有寬闊的傳球視野與精準的長傳能力，防守端則具備高強度的壓迫意識。在國家隊中，他常扮演著連結後防與進攻的「中轉站」，多次在關鍵時刻挺身而出。黃仁範之所以能成為韓國隊魂，除了現今的高水準演出，過去的豐功偉業更是不勝枚舉， 2018年雅加達亞運，他在韓國隊奪金過程中扮演了絕對中樞角色。那場金牌戰的洗禮，讓他獲得了寶貴的兵役豁免，也讓他能更早前往歐洲挑戰自我。2019年，他率領韓國奪下東亞足球錦標賽冠軍，並憑藉傲視群雄的表現，獲選該屆賽事MVP，正式奠定了他作為區域內頂級中場的地位。黃仁範具有極強的適應力，他在每個轉戰的聯賽都能迅速成為焦點。效力希臘豪門奧林匹亞科斯期間，他獲球迷票選為隊內年度最佳球員，並同時名列希臘超年度最佳球員候選人第二名，這在韓國旅歐球員史上極為罕見。在塞爾維亞超級聯賽效力貝爾格勒紅星時期，他不僅率隊奪下聯賽冠軍，更在盃賽稱王，完成了雙冠王的偉業，將那份「冠軍DNA」帶回了國家隊。在今日對陣捷克的比賽中，韓國隊開賽後屢攻不下，甚至一度陷入落後窘境。第68分鐘，李剛仁（Lee Kang-in）在禁區邊緣傳球，黃仁範在接球後以一個極具創意且冷靜的假動作晃過防守者，隨後以輕巧的挑射跨越捷克門將科瓦爾（Matej Kovar）的防線，將球送入無人看守的球門。韓媒《國際新聞》（Kookje News）及《京畿日報》（Kyeonggi Daily）賽後第一時間以「速報」形式盛讚黃仁範，形容這顆進球宛如「藝術品」，稱讚他在關鍵時刻展現的思考力與想像力，精準地為韓國隊搶回了一線生機。韓媒評論員一致認為，黃仁範這顆進球證明了他不僅是一名調度中場，更具備在頂級大賽中破門決勝的殺手本能。這是黃仁範職業生涯中參與過最關鍵的國際賽時刻之一。身為韓國隊中場不可或缺的節奏掌握者，黃仁範在本場比賽展現出的穩定性，讓韓國球迷對接下來對陣墨西哥的關鍵戰役充滿信心。隨著本屆世界盃賽程深入，黃仁範能否持續保持今日的進球手感，將成為韓國隊能否在A組突圍、晉級淘汰賽階段的關鍵變數。球迷們已迫不及待在接下來的比賽