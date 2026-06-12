中南部大雷雨狂炸！中央氣象署今（12）日11時14分發布大雷雨即時訊息（雷雨編號 1150197），示警時間持續至12時13分。由於強烈鋒面夾帶短延時強降雨與強陣風，水利署已緊急針對高雄市、屏東縣共3個區域發布「二級淹水警戒」，提醒低窪地區民眾與用路人特別留意積水與行車安全。

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🟡 水利署淹水警戒範圍
經濟部水利署目前已對以下地區發布二級淹水警戒，請當地居民嚴防積淹水：

屏東縣（二級警戒）：里港鄉、鹽埔鄉

高雄市（二級警戒）：大樹區

▲水利署淹水警戒與即時雨量截圖。屏東里港、鹽埔時雨量飆破62毫米，與高雄大樹共3區列入二級警戒。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
▲水利署淹水警戒與即時雨量截圖。屏東里港、鹽埔時雨量飆破62毫米，與高雄大樹共3區列入二級警戒。（圖／截自水利署官網,wra.gov.tw）
🟡 前 5 大降雨測站數據
根據氣象署最新統計，高屏地區多個測站時雨量已突破 40mm，其中屏東里港與鹽埔時雨量更飆破 60 毫米（mm）：

排名 測站地點 時雨量 (mm)
TOP 1 屏東縣 里港 62.5
TOP 2 屏東縣 鹽埔 62.0
TOP 3 屏東縣 九如 52.5
TOP 4 高雄市 國三S385K 50.5
TOP 5 高雄市 大樹 42.5
🟡 氣象署大雷雨示警與防災指引
氣象署提醒，本次大雷雨伴隨短延時強降雨、冰雹、9級以上強陣風、閃電與劇烈落雷。以下為陸上示警區域與安全防範指引：

高雄市示警區域：鳳山區、大寮區、大樹區、大社區、仁武區、鳥松區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、六龜區。

屏東縣示警區域：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、內埔鄉、竹田鄉、三地門鄉、瑪家鄉。

⚠️ 即時防災安全指引：
室內避險：劇烈天氣正在發生，建議民眾留在室內安全建築物中。請進入室內並遠離山頂、屋頂、涼亭或獨立樹下。

行車注意：路面濕滑且能見度低，開車請注意安全、減速慢行，並避免行經易積（淹）水區域。

戶外防範：戶外活動者請暫時尋找遮蔽處以防冰雹傷害，並留意可能被強風吹起的掉落物。
 

遠離水域：請切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留，並全面避免從事釣魚、划船、游泳等水上活動。 

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...