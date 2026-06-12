我是廣告 請繼續往下閱讀

翻出青年局揭牌舊畫面 蔣萬安「牽李多慧站C位」掀議論

▲殷瑋接任台北市青年局首任局長時，特地邀請李多慧擔任嘉賓。（圖／讀者提供）

「是殷瑋想要的？」本尊未否認 黃智賢傻眼：這什麼東西啊

吳靜怡：殷瑋喜歡什麼，皇上都會滿足

台北市長蔣萬安日前赴議會接受質詢時，因台北市研考會主委殷瑋多次主動接話、與民進黨議員何孟樺激烈交鋒，引發外界質疑「到底誰才是市長？」就在殷瑋近期聲量持續升高之際，資深媒體人黃智賢又翻出一段去年活動影片，蔣萬安特地牽著啦啦隊女神李多慧，前去和殷瑋合影，讓她看了「很不舒服」；政治評論員吳靜怡也狠酸：「殷瑋喜歡什麼，皇上都會滿足他！」黃智賢10日直播時提到，2024年6月1日台北市府青年局成立，市府邀請李多慧合作活動，當時在揭牌儀式後，蔣萬安突然出聲喊停主持流程，接著對李多慧表示「多慧來這邊」，並親自牽起對方的手，引導她走到舞台中央位置。隨後，現場眾人起鬨將時任青年局長的殷瑋推到李多慧身旁，安排兩人站在C位互動拍照。主持人當場笑稱這是「自己加的環節」，暗示出這並非原定流程。畫面中，殷瑋也開心比出「臉頰愛心」手勢，略帶靦腆地與李多慧合影。蔣萬安受訪時被問及，看李多慧開心嗎？他則說明，當天邀請李多慧擔任嘉賓的整體規劃，是由青年局負責；有媒體馬上追問：「所以是殷瑋局長要的，不是你要的？」對此，蔣萬安笑把球拋回去：「這你講的！」站在身後的殷瑋則樂得接話：「市長都這麼說了⋯」並未進一步否認。黃智賢評論這段互動時坦言，她無從得知李多慧是否介意被牽手，但認為整體安排讓人感到不自在。她表示，李多慧在過程中展現高度專業，但這類互動橋段「不應該發生」，更直言從整個現場氛圍來看，可以感受到殷瑋在市府內受到高度重視。黃智賢揶揄：「殷瑋喜歡的東西、殷瑋想要的東西，都要得到、都要滿足，這什麼東西啊？」這段舊畫面近期再度被翻出後，也成為政論節目討論焦點，民視《台灣最前線》重新播放當時青年局揭牌活動內容，主持人許仲江質疑，究竟是蔣萬安特別欣賞殷瑋，還是兩人私下關係不一般，「蔣萬安對殷瑋是不是言聽計從？對殷瑋究竟寵愛到什麼程度？」就連對方的喜好都瞭若指掌。政治評論員吳靜怡則開酸，蔣萬安此舉形同公開向外界傳遞「我挺殷瑋」的訊號，她更以戲謔方式形容：「殷瑋喜歡什麼，皇上都會滿足他、皇上都會給他。」吳靜怡認為，公開活動場合極少看到縣市首長親自牽著外界視為「女神」的李多慧，還刻意安排站在C位互動，讓她直呼：「莫名其妙！」