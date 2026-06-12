2026年FIFA世界盃足球賽正式於台灣時間6月12日揭開序幕，在開幕戰中墨西哥以2比0擊敗南非。值得注意的是，在這場比賽中，除了精彩的賽事本身之外，球員的穿著也引發關注，許多人發現，大多數球員都穿著亮色的粉紅色球鞋，英媒《BBC》解析背後的商業操作。
世界盃球員再度回到單一色系球鞋
根據BBC報導，曾經有一段時間，足球鞋只有一種黑色。但在過去大約25年間，情況已經完全改變。隨著各大運動品牌尋求在眾人之中脫穎而出，繽紛如彩虹的各種顏色紛紛加入足球鞋的設計行列。
然而，在2026年世界盃上，情況似乎繞了一圈回到原點，球員們再次穿起同一種顏色的球鞋，只不過這一次是粉紅色。
為什麼足球員在世界盃上都穿著粉紅色球鞋？
BBC認為，主要原因在於全球銷售量領先的品牌Nike、Adidas和Puma，都為這場頂級足球盛會推出了風格相近、色調相似的球鞋。
這一點在世界盃開幕戰中墨西哥對南非的比賽中尤其明顯。當時幾乎場上每名球員似乎都穿著亮粉色的球鞋。
至於品牌如何知道2026年「流行」的是粉紅色？過去Nike、Adidas和Puma這類業界領先品牌，經常偏好較低調的黑白配色設計。但今年夏季，它們最新推出的產品則以大膽、鮮明的色彩為核心，希望透過強烈視覺效果在人群中被看見。
粉紅色主宰今年世界盃戰場的可能原因？
早在2024年，消費趨勢預測公司WGSN就預測，「Electric Fuchsia（電光紫紅色）」將成為2026年夏季的重要代表色之一。該公司形容這種顏色是「一種鮮明的霓虹色調，帶有動態感與數位感」，也是介於粉紅與紫色之間的明亮色彩。至於這項預測是否影響了Nike、Adidas和Puma的設計專家，目前無法確定。
幾乎所有主要款式的足球鞋都變成粉紅色，難道只是巧合？BBC指出，足球與時尚已密不可分，當製造商開始設計新款足球鞋時，這個過程可能在產品上市前兩年就已開始，他們通常會諮詢WGSN等趨勢預測機構，以了解當產品最終上市時，哪些顏色、主題與風格可能會成為「流行」。
不過，粉紅色在足球界大受歡迎，還有其他原因。BBC提到，現代球員比過去幾代球員更願意穿著造型誇張、色彩鮮豔的球鞋。但各家公司選中粉紅色的簡單原因，是因為它與球場的綠色形成強烈對比。
無論你是在電視上觀看比賽、坐在球場看台，或是在手機上滑動觀看畫面，它都非常醒目。粉紅色球鞋在慢動作回放中會十分突出，在球場燈光下觀看時也同樣明顯，它具有極高的辨識度。
不過，BBC也調侃，諷刺的是，當許多球鞋製造商都選擇粉紅色時，也許反而讓各家的設計更難真正脫穎而出。
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根據BBC報導，曾經有一段時間，足球鞋只有一種黑色。但在過去大約25年間，情況已經完全改變。隨著各大運動品牌尋求在眾人之中脫穎而出，繽紛如彩虹的各種顏色紛紛加入足球鞋的設計行列。
然而，在2026年世界盃上，情況似乎繞了一圈回到原點，球員們再次穿起同一種顏色的球鞋，只不過這一次是粉紅色。
為什麼足球員在世界盃上都穿著粉紅色球鞋？
BBC認為，主要原因在於全球銷售量領先的品牌Nike、Adidas和Puma，都為這場頂級足球盛會推出了風格相近、色調相似的球鞋。
這一點在世界盃開幕戰中墨西哥對南非的比賽中尤其明顯。當時幾乎場上每名球員似乎都穿著亮粉色的球鞋。
至於品牌如何知道2026年「流行」的是粉紅色？過去Nike、Adidas和Puma這類業界領先品牌，經常偏好較低調的黑白配色設計。但今年夏季，它們最新推出的產品則以大膽、鮮明的色彩為核心，希望透過強烈視覺效果在人群中被看見。
粉紅色主宰今年世界盃戰場的可能原因？
早在2024年，消費趨勢預測公司WGSN就預測，「Electric Fuchsia（電光紫紅色）」將成為2026年夏季的重要代表色之一。該公司形容這種顏色是「一種鮮明的霓虹色調，帶有動態感與數位感」，也是介於粉紅與紫色之間的明亮色彩。至於這項預測是否影響了Nike、Adidas和Puma的設計專家，目前無法確定。
幾乎所有主要款式的足球鞋都變成粉紅色，難道只是巧合？BBC指出，足球與時尚已密不可分，當製造商開始設計新款足球鞋時，這個過程可能在產品上市前兩年就已開始，他們通常會諮詢WGSN等趨勢預測機構，以了解當產品最終上市時，哪些顏色、主題與風格可能會成為「流行」。
不過，粉紅色在足球界大受歡迎，還有其他原因。BBC提到，現代球員比過去幾代球員更願意穿著造型誇張、色彩鮮豔的球鞋。但各家公司選中粉紅色的簡單原因，是因為它與球場的綠色形成強烈對比。
無論你是在電視上觀看比賽、坐在球場看台，或是在手機上滑動觀看畫面，它都非常醒目。粉紅色球鞋在慢動作回放中會十分突出，在球場燈光下觀看時也同樣明顯，它具有極高的辨識度。
不過，BBC也調侃，諷刺的是，當許多球鞋製造商都選擇粉紅色時，也許反而讓各家的設計更難真正脫穎而出。
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