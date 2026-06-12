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立法院今（12）日審查俗稱「高虹安條款」的《選罷法》第26條，在藍白人數優勢下通過修法，未來宣告緩刑或得易服社會勞動者，不受《選罷法》中不得登記為候選人的限制，另外修法新增曾犯《詐欺犯罪危害防制條例》之罪，經有罪判決確定者，不得參選。國民黨團總召傅崐萁說，憲法保障人民參政自由，比例原則必須要謹守的，不是哪一個執政者，肆意妄為剝奪人民參政權，台灣自由民主多元化走到今天，不能走回頭路，不能用人治方式決定誰可以選誰不能選，一切回歸相當比例原則。不過在廣泛討論時，綠委李柏毅秀出白委許忠信在內政委員會協商時影片，當時藍委徐欣瑩把電話拿給許忠信，許忠信一開口就喊「市長」，質疑是哪一個市長？民眾黨堅持「易刑」可以參選，為的是誰？隨後許忠信發言時則回嗆，台灣有多少市長，你們竟然沒有顧到憲法主張，這應該嗎？易服社會勞動者，維護參選權，是普遍性的為了犯輕罪者維護選舉權，這是天經地義的事情，民進黨竟然只要盼緩刑可參選，6個月以下的不能參選，這是法治國家憲政應該做的行為嗎？