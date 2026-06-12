我是廣告 請繼續往下閱讀

第七屆監察委員名單已在昨（11）日公布，台北市長蔣萬安開第一槍喊話藍白黨團應否決總統府提名，並凍結監察院運作，同時提出修憲廢除監察院，引發政壇關注。對此，蔣萬安今（12）日出席活動時再度強調，現在不是討論個別人選是否適合的問題，而是監察院存、廢的問題，「我認為應該要廢除監察院」。蔣萬安表示，過去這段期間，臺灣民眾看到不只是監察院沒有積極的功能，民眾關心的議題，監察院常常閃閃躲躲、輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥下的手段，政黨之間攻擊異己的一個工具或是幫某些政治人物洗白的工具。蔣萬安指出，包括疫情期間疫苗採購的爭議、包括有小吃店、五金行可以標到國防部的軍購案，又或者是在臺灣缺蛋的時候農業部委託超思公司高價進口雞蛋的弊案。監察院完全沒有讓人民可以信服的作為，「爾俸爾祿，民膏民脂，我認為應該要廢除監察院。」蔣萬安認為，民進黨從以前到現在也都支持、主張廢除監察院，因此建議在立法院國民黨團、民眾黨團，應該可以考慮全部否決29位監委名單人選，用這樣的方式先凍結監察院的運作，然後爭取朝野之間對於修憲廢除監察院的共識。