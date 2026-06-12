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台北股市今（12）日開盤上漲438.17點、來到43587.63點，隨後漲逾千點，盤中最高來到44798.88點，終場上漲1019.58點或2.36%，收在44169.04點，成交量1.11兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲4.26點、來到411.35點，盤中最高來到424.84點，終場上漲12.63點或3.1%，收在419.72點，成交量2312.05億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、華邦電、台新新光金、和桐；個股成交值排行榜前五名為：國巨*、聯電、台積電、華通、華邦電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲75元、來到2325元，盤中最高來到2325元，終場上漲60元或2.67%，收在2310元，貢獻大盤指數就有點；聯發科上漲325元、來到4410元，盤中最高來到4415元，終場上漲95元或2.33%，收在4180元；台達電開盤上漲100元、來到2260元，盤中最高來到2280元，終場上漲55元或2.55%，收在2215元。今日電子股回神反攻，表現最強勁的就是被動元件概念股，指標股國巨*今日除息6元，上演秒填息大秀，盤中至919元，再創分拆後新天價，終場上漲逾2%，帶動相關個股走強，金山電、景德、鈺邦、信昌電、禾伸堂、千如、日電貿攻上漲停板。PCB族群也有買單挹注，亞電、台表科、台郡、毅嘉攻上漲停板，嘉聯益、上漲逾9%，富喬、金居上漲逾6%，欣興上漲逾5%。記憶體族群也同步回神，南亞科、華邦電攻上漲停板，旺宏、力積電上漲逾4%；連帶模組廠同步走高，品安上漲逾6%。矽光子概念股也有資金進駐，穎崴攻上漲停價9590元，日月光投控上漲逾8%，矽格上漲逾7%，聯電上漲逾6%，台星科上漲逾5%。