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▲亞洲強權韓國隊在一度落後的情況下，憑藉中場核心黃仁範（Hwang In-beom）的靈光一閃扳平比分，並在終場前由吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）踢進致勝球，最終以2：1驚險逆轉捷克。（圖／美聯社／達志影像）

▲孫興慜的下場，反而讓韓國隊徹底放開手腳。進攻不再侷限於孫興慜這一個點。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃小組賽A組第二場角逐，由亞洲勁旅韓國迎戰睽違20年重返決賽圈的捷克。最終韓國在阿克倫體育場上演了精彩的逆轉秀，以2：1擊敗捷克。從結果來看，這是「太極虎」在晉級之路上邁出的關鍵一步。本屆世界盃被外界視為是33歲孫興慜的世界盃告別秀，這頭亞洲猛虎勢必傾盡全力。然而，今日的阿克倫體育場並未見證神話的延續，他的低效演出、伴隨著球隊在他下場後上演逆轉，而顯得無比尷尬。作為南韓隊絕對的進攻核心，孫興慜包辦了球隊上半場絕大部分的攻勢與射門機會。但這位在英超進球如草芥的超級前鋒，今日卻在場上顯得無比焦慮與低效。具體來說，孫興慜在場上表現如何？根據統計，孫興慜在出場的69分鐘內，雖然總推進距離達60.4米，展現了強大的帶球能力，但數據揭露了更殘酷的現實：他全場共有多達6次射門，但僅有1次射正。多次在禁區附近的起腳不是偏出，就是未能對捷克門將造成實質威脅。▲孫興慜全場共有多達6次射門，但僅有1次射正。多次在禁區附近的起腳不是偏出，就是未能對捷克門將造成實質威脅。（圖／美聯社／達志影像）上半場他錯失了1次絕對的進球機會。若非把握度太低，他今日甚至有望演出帽子戲法。他在邊路創造的壓力也不夠，他在左路看似活躍，但2次嘗試傳中皆以失敗告終，唯一的盤帶過人也未能成功。這位韓國隊長頻頻浪費機會，不僅未能幫助球隊領先，反而讓韓國隊陷入了「不把球傳給孫興慜就不知道怎麼進攻」的戰術迷思中。韓國久攻不下，也為此付出了代價。第59分鐘，捷克隊展現了他們身材優勢與定位球戰術能力。考法爾（Vladimir Coufal）擲出標誌性的「手榴彈」長投球直入禁區，捷克中場克雷伊奇（Ladislav Krejci）利用身高優勢頭槌破網，捷克取得寶貴的1：0領先。捷克隊平均身高比南韓多出整整4吋，他們的戰術簡單、直接、卻非常有效，充分利用了南韓防線在空中爭頂上的軟肋。事實上在資格賽時，捷克隊就是定位球能力最強的球隊，攻入11個定位球為歐洲賽區之冠，球隊大多數球員來自一個本土豪門布拉格斯拉維亞，讓他們在戰術運用上充滿默契。第69分鐘，韓國教練團做出了堪稱神來之筆的大膽決定：將狀態不佳的隊長孫興慜換下，由年輕前鋒吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）替補登場。這次換人收到了立竿見影的效果。孫興慜的下場，反而讓韓國隊徹底放開手腳。進攻不再侷限於孫興慜這一個點，而是呈現多點開花的態勢。第72分鐘就在換人後僅3分鐘，黃仁範（Hwang In-beom）在禁區內冷靜地推射破門，為南韓扳成1：1平手。捷克蘇切克（Tomas Soucek）隨後在第77分鐘的定位球進球遭VAR認定越位在先，之後全場最具決定性的變化發生了。第81分鐘替補孫興慜上場的吳賢揆在禁區內把握住機會，近距離補射破門。這場勝利無疑給了南韓總教練更多的戰術選擇空間，今日的戰果證明，當明星球員狀態不佳時，及時的戰術調整與團隊配合才是贏球的關鍵。雖然孫興慜依然是球隊的精神領袖，但這場逆轉秀清晰地表明：過度依賴單一明星，往往會掩蓋其他球員的潛力，甚至導致戰術僵化。孫興慜下場後，反而激發出了團隊的真正實力，這對他們未來的世界盃征程而言，無疑是一個比勝利本身更寶貴的啟示。