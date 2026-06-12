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2026美加墨世界盃A組小組賽今（12）日迎來震撼對決，亞洲頂級強權韓國隊在高海拔的瓜達拉哈拉球場頂住先失一球的絕境，在下半場展開窒息式的大反撲！儘管傳奇隊長孫興慜屢遭捷克門將神撲，但在他退場後，替補上陣的25歲天才前鋒吳賢揆扮演了終極奇兵。他在第80分鐘門前冷靜推射破網，攻入價值連城的致勝球，率領韓國隊以2比1驚險逆轉捷克，成功收下關鍵的3分積分。本屆世界盃對1992年出生的韓國巨星孫興慜而言，是渴望寫下歷史新篇章的最高舞台。在韓國足球歷史上，至今只有三名球員為國家隊攻入超過50球，退役傳奇黃善弘以50球位列第三，而孫興慜則以144場比賽、56進球高居歷史第二。孫興慜本屆賽事最大的目標，正是打破傳奇球星「Cha Boom」車範根所保持的58球國家隊歷史紀錄。這位前勒沃庫森巨星以勢大力沉的射門聞名，只要孫興慜再進3球，就能超越車範根獨佔歷史射手王寶座。在帶領托特納姆熱刺時隔40年重奪歐聯盃冠軍後，巔峰已過、在英超深受愛戴的孫興慜目前轉戰美國職業足球大聯盟（MLS）的洛杉磯 FC。雖然俱樂部生涯步入黃昏，但他累積的世界級經驗，對這支太極虎依然是不可或缺的定海神針。面對戰術嚴密、球風極其悍勇的歐洲伏兵捷克隊，韓國隊一開賽就陷入了高海拔的肉搏苦戰。上半場雙方肢體衝突頻傳，韓國隊後衛李韓汎甚至在激烈對抗中硬生生扯破了捷克中場大將紹切克（Tomáš Souček）的球衣。下半場第58分鐘，捷克隊靠著克雷伊奇（Ladislav Krejčí）的頭槌破網先馳得點，陷入落後的韓國隊隨即發動瘋狂反撲。隊長孫興慜持續在鋒線製造威脅，無論是第48分鐘的禁區連續攻勢，還是第55分鐘的刁鑽變向射門，皆不幸遭到捷克門將科瓦爾（Matej Kovář）神勇擋下。第66分鐘，中場核心黃仁範展現靈光一閃的挑射破門，強行為韓國隊續命扳平比分。眼看久攻不下且體能下滑，韓國隊做出關鍵調度，將遲遲無法敲開大門的隊長孫興慜替換下場，改由效力於土耳其傳統豪門貝西克塔什體操俱樂部（Beşiktaş J.K.）、身高185公分的25歲強力前鋒吳賢揆登場殺敵。這位高大強悍的年輕前鋒登場後，立刻為韓國隊的禁區注入了全新生命力。這記精彩的進球不僅幫助韓國隊以2：1反超比分，也是吳賢揆個人職業生涯的世界盃首顆進球。終場韓國隊就靠著這顆驚險的致勝球抱回首勝，由於同組的東道主墨西哥在首戰以2：0完封南非取得領先，這場得來不易的逆轉勝，無疑為背負巨大晉級壓力的韓國隊奠定了挑戰小組龍頭的絕佳基石。