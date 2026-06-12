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美國ITC審理台積電專利侵權 最嚴重恐禁止出口

台積電昨（11）日爆出捲入美國專利侵權訴訟風波，目前正在美國國際貿易委員會（ITC）審理，最糟可能面臨出口限制。經濟部長龔明鑫今（12）日受訪表示，經濟部已經與台積電溝通，台積電回應因正在訴訟當中不便對個案發言，但他表示，經濟部對台灣企業遵守專利部分有信心，那溝通完以後，「我可以講說我們更有信心了。」龔明鑫受訪表示，經濟部同仁有跟台積電有聯絡，對方說法是該案正在訴訟當中，他們就不便對個案來發言。但他也強調，經濟部對台廠遵守專利這個事情是非常有信心，與台積電溝通完以後，「我可以講說我們更有信心了。」美國媒體《Axios》報導，愛爾蘭專利授權公司Longitude Licensing及Marlin Semiconductor向ITC申訴，指控台積電利用先進製程生產的晶片侵犯其專利權，相關技術為AI加速器晶片關鍵技術之一。美國眾議員辛克（Ryan Zinke）、參議員希伊（Tim Sheehy）、參議員馬歇爾（Roger Marshall）、參議員莫雷諾（Bernie Moreno）於今年5月22日聯名致函ITC主席Amy A. Karpel，強調執行專利權的重要性。若該案成立，美國最嚴重可發布排除令，導致台積電相關晶片產品被禁止出口到美國。台積電昨回應，公司在所有營運所在地均遵守相關法律規範。