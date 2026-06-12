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▲JIA JIA（如圖）主動應聘劉伊心特助，並發聲力挺對方。（圖／翻攝自﻿風格饕生活 JIA JIA FB）

老虎牙子董事長夫人、女星劉伊心近日開職缺徵特助，工作內容不僅要照顧小孩，還要開車、拍攝及剪輯短影音，但薪水卻只有4.5萬元，火速引發大批負面聲浪。劉伊心也在昨（11）日親自拍影片道歉，認為外界誤解了她的徵才初衷。不料今日已找到人了，曾擔任夫妻倆執行長特助的JIA JIA拍影片透露主動應聘，並發聲力挺劉伊心，喊話外界不要誤解她。曾擔任夫妻倆執行長特助的JIA JIA，在今日於FB發出影片，透露已主動應聘劉伊心4.5萬的特助職缺。她透露其實家裡有兩家公司，一間姊姊做、一間自己做。JIA JIA認為劉伊心目前需要的陪伴者角色，可能很多面試的人都不是很清楚她真正想要的是什麼，「所以才會產生一些誤解。」她透露主動應聘是因為兒子都已長大，要去上學、搬回爸爸家，自己因此稍微產生親子分離的焦慮症，所以決定主動應聘劉伊心的家庭陪伴者角色。JIA JIA進一步表示：「因為我充分理解她想要的是什麼。」就是希望跟孩子一起出去玩或做什麼時，「有人親自幫她記錄下那最快樂的一面。」心疼對方很認真陪小孩，但因為還要擔任掌鏡人，所以所有照片都只有小孩沒有她，「心裡會很失落、會很失望。」往後回憶起來也會感到遺憾。JIA JIA表示劉伊心想要的陪伴者很簡單，「希望大家不要再誤解她的意思了。」認為對方只是把要求寫的仔細一點，但不代表要全部承擔，「彈性都是有的。」並請外界相信她，自己也是為了力挺她才發聲。劉伊心近日因徵特助引發批評，她也拍影片解釋，表示自己想找的是一位能夠陪伴孩子成長、記錄家庭生活點滴的「生活陪伴者」。對於薪資問題，她也回應表示薪資本來就是雙向溝通的結果，如果應徵者真的具備特殊專長與能力，例如能大幅提升工作效率，完全不排斥提高待遇，甚至直言：「如果能力真的值12萬，我也願意付12萬！」強調自己對薪資協商一直保持開放態度。