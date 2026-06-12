2026世界盃足球賽A組小組賽韓國對陣捷克之戰，韓國隊在先失一球的劣勢下，最終由替補上場的吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）在比賽尾聲攻入致勝球，助球隊以2：1逆轉勝出。這場比賽的勝利不僅振奮人心，吳賢揆賽前抱病奮戰的意志，以及其父母為了愛子果斷關店赴墨應援的故事，更成為賽後傳唱的溫馨佳話。
帶病上陣！發燒至38度仍踢出絕殺
儘管是首次踏上世界盃正式比賽舞台，吳賢揆在面對捷克的比賽中展現了超齡的心理素質。令人驚訝的是，這名年僅25歲的前鋒在賽前其實身體狀況極度不佳，甚至一度高燒至38度。吳賢揆賽後坦言，當時內心非常掙扎，不斷懷疑自己是否能勝任這場關鍵戰役，但他最終選擇咬牙上陣，並在關鍵時刻踢進了這顆價值連城的絕殺球，為韓國隊贏得本屆世界盃首勝。
父母為愛子「關門休業」 為愛子前往國外應援
隨著吳賢揆在世界盃一戰成名，他父母在韓國經營的餐廳也意外成為討論焦點。根據韓國媒體《今日貨幣》報導，該餐廳門口張貼的「店休公告」，字裡行間充滿了濃濃的親情與對兒子的支持。
公告寫道：「為了替韓國國家代表隊及我們的兒子加油打氣，我們將於6月8日至6月30日暫停營業，前往世界盃現場親自應援。」公告末尾更暖心地寫下：「感謝長久以來支持我們的顧客，請大家多多為國家隊與我的兒子加油。」這則停業公告被轉發後，許多網友深受感動，紛紛留言：「父母的愛是兒子進球的最大動力」、「希望他能一路踢到決賽，讓父母在現場看到最後！」
旅外磨練終開花 吳賢揆誓言續寫紀錄
曾隨隊參與2022卡達世界盃（訓練夥伴身份）的吳賢揆，歷經蘇超、比甲的磨練，如今已是效力於土超豪門比錫達斯（Besiktas）的頂級前鋒。從當年的陪練員到今日的致勝功臣，吳賢揆不僅證明了自己的實力，更用這份決心回報了家人的無私支持。
隨著韓國隊在小組賽取得首勝，接下來的賽程將更為嚴峻。韓國球迷對於這位「帶病絕殺」的英雄寄予厚望，期待他在19日對陣地主墨西哥的次輪賽事中，能展現更佳的體能狀態，持續率領「太極虎」向16強目標發起衝擊。
我是廣告 請繼續往下閱讀
儘管是首次踏上世界盃正式比賽舞台，吳賢揆在面對捷克的比賽中展現了超齡的心理素質。令人驚訝的是，這名年僅25歲的前鋒在賽前其實身體狀況極度不佳，甚至一度高燒至38度。吳賢揆賽後坦言，當時內心非常掙扎，不斷懷疑自己是否能勝任這場關鍵戰役，但他最終選擇咬牙上陣，並在關鍵時刻踢進了這顆價值連城的絕殺球，為韓國隊贏得本屆世界盃首勝。
父母為愛子「關門休業」 為愛子前往國外應援
隨著吳賢揆在世界盃一戰成名，他父母在韓國經營的餐廳也意外成為討論焦點。根據韓國媒體《今日貨幣》報導，該餐廳門口張貼的「店休公告」，字裡行間充滿了濃濃的親情與對兒子的支持。
公告寫道：「為了替韓國國家代表隊及我們的兒子加油打氣，我們將於6月8日至6月30日暫停營業，前往世界盃現場親自應援。」公告末尾更暖心地寫下：「感謝長久以來支持我們的顧客，請大家多多為國家隊與我的兒子加油。」這則停業公告被轉發後，許多網友深受感動，紛紛留言：「父母的愛是兒子進球的最大動力」、「希望他能一路踢到決賽，讓父母在現場看到最後！」
旅外磨練終開花 吳賢揆誓言續寫紀錄
曾隨隊參與2022卡達世界盃（訓練夥伴身份）的吳賢揆，歷經蘇超、比甲的磨練，如今已是效力於土超豪門比錫達斯（Besiktas）的頂級前鋒。從當年的陪練員到今日的致勝功臣，吳賢揆不僅證明了自己的實力，更用這份決心回報了家人的無私支持。
隨著韓國隊在小組賽取得首勝，接下來的賽程將更為嚴峻。韓國球迷對於這位「帶病絕殺」的英雄寄予厚望，期待他在19日對陣地主墨西哥的次輪賽事中，能展現更佳的體能狀態，持續率領「太極虎」向16強目標發起衝擊。
更多「2026世界盃」相關新聞。