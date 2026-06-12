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「珍珠串」見效 南部度過上半年枯水期

受到近期鋒面雨影響，曾文水庫昨（11）日晚間蓄水率超過20%，台南主要水庫都已經進入較安全水位，讓南部地區水情穩定。經濟部長龔明鑫今（12）日表示，這波鋒面讓南部水情出現好轉，預估即便沒有再下雨，到9月底都不會有什麼問題。據水利署統計，近期曾文水庫最低時是6月3日蓄水率9.43%，而今日最新數據，蓄水率已達21.11%，較9天前成長近12個百分點，超過2成水位，進入相對安全狀態。龔明鑫表示，這波梅雨讓南部水情好轉，預估即便接下來沒下雨，但至少就是9月一定不會有問題，後續則持續觀察農業用水需求。經濟部次長賴建信昨日表示，水利署「珍珠串計畫」功能發揮，讓南部地區度過上半年枯水期，尤其高雄甲仙攔河堰已經滿載引水到南化水庫，讓南化水庫突破45.8%，對於台南、高雄用水都有幫助，「若是沒有珍珠串的功能的發揮的話，不但是南化水庫，曾文水庫甚至有可能是空庫的一個情況」他補充，除了南化水庫與高屏溪攔河堰聯通管路發揮功效，近期完工的曾文南化聯通管也確保其餘水庫水量，後續也會完成石門水庫新竹聯通管、大安大甲溪聯通管，對於整體水情更有幫助。