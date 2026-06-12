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紀錄一：睽違16年的世界盃首戰開門紅

紀錄二：亞洲唯一！對戰歐洲球隊「歷史性3連勝」

紀錄三：亞洲首隊！世界盃首戰遭歐洲破門仍逆轉勝

紀錄四：隊史第二快！13分鐘連入兩球閃電逆轉

紀錄五：BBC認證！創世界盃近60年來最狂暴開局紀錄

▲亞洲強權韓國隊在一度落後的情況下，憑藉中場核心黃仁範（Hwang In-beom）的靈光一閃扳平比分，並在終場前由吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）踢進致勝球，最終以2：1驚險逆轉捷克。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026世界盃足球賽A組小組賽，韓國隊在今（12）日對陣捷克的硬仗中，由中場大將黃仁範（Hwang In-beom）在比賽第68分鐘以一記精彩的挑球破門，成功扳平比分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽A組首輪賽事中，韓國男足今（12）日在落後一球的絕境下展開絕地大反擊，靠著中場核心黃仁範全場「一傳一射」的救世主級表現，以及替補上陣的吳賢揆攻入致勝球，終場以2：1逆轉擊敗世界排名第40的歐洲勁旅捷克隊，順利搶下本屆世界盃開門紅。這場熱血的逆轉勝讓韓國一舉打破了多項塵封多年的魔咒，瘋狂刷新韓國足球隊史的「5大史詩紀錄」。韓國隊上一次在世界盃小組賽首輪贏球，竟然要追溯到整整16年前的2010年南非世界盃，當時以韓國2：0擊敗希臘。此後韓國連續三屆賽事首戰都未能取勝，如今太極虎終於擺脫首戰不勝的陰霾，再度於世界大賽的第一場比賽強勢開胡。歐洲球隊過去一向是亞洲球隊的夢魘，但韓國隊近年卻成為不折不扣的「歐洲殺手」。包含本場擊敗捷克在內，韓國隊在世界盃賽場上面對歐洲球隊已寫下驚人的3連勝。韓國在2018年 2：0擊敗德國、2022年2：1逆轉葡萄牙、2026年2：1逆轉捷克，這項難能可貴的成就，讓他們成為世界盃歷史上「全亞洲唯一」達成此壯舉的王牌球隊。在過去的世界盃歷史中，從未有任何一支亞洲球隊能在「首輪第一場比賽」、且面對「歐洲球隊」先失球的情況下成功反超。韓國隊今日被捷克後衛克雷伊奇率先破門後，在0：1落後的劣勢下上演大反轉，寫下亞洲足壇新歷史。太極虎在落後時展現極強韌性，從第67分鐘黃仁範挑射扳平，到第80分鐘吳賢揆攻入致勝球，韓國隊僅僅用了13分鐘便連進兩球反超比分。這在韓國世界盃歷史上是「第二快」的逆轉速度，僅次於2010年對陣奈及利亞時寫下的11分鐘紀錄。此役韓國隊從開賽就展開閃電戰，比賽前15分鐘就完成了4次射門。根據英國國家廣播公司（BBC）即時數據統計，這項開局數據追平了韓國自1966年世界盃以來的隊史紀錄，堪稱是太極虎近60年來在世界盃「最兇猛的開局表現」。這場勝利是韓國隊史在世界盃會內賽的第8場勝利，特別的是，韓國在1954年至1998年的七屆世界盃中是一勝難求；如今隊史的8場勝利全部來自2002年日韓世界盃之後，且連續在18年、22年、26年三屆賽事都有勝場，足見太極虎已蛻變為世界級的常勝軍。相較於當家球王孫興慜今日手感冰冷，全場6次射門僅1次射正、甚至錯失單刀機會，30歲的中場球星黃仁範成為了拯救韓國隊的頭號英雄。他先是在第67分鐘敏銳觀察到捷克門將提前出擊，以漂亮的巧投挑射破網；第80分鐘再送出致命助攻，幫助吳賢揆收穫個人世足生涯首球。賽後，韓國媒體《FourFourTwo》盛讚全場貢獻1傳1射的黃仁範簡直是「足球道士」，在中場攻守兩端無所不能。而他進球後對著看台比心的柔情動作，也展現了賽場硬漢的另一面，無疑是韓國隊在2026美加墨世界盃首秀中最耀眼的單場MVP。