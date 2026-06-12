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▲世界盃最美應援團！水彈女王權恩妃坐場下 粉絲嗨爆：難怪韓國贏（圖／權恩妃IG＠silver_rain.__）

2026世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）如火如荼進行中，韓國隊在台灣時間今（12）日上午10點對戰捷克，以2：1的成績獲勝，讓球迷嗨爆。只見觀眾席星光熠熠，水彈女王權恩妃也在其中，她以可口可樂應援團的身分現身，成為場邊焦點，被讚是最美應援團，還有粉絲開玩笑說：「女神坐在台下，難怪韓國隊會贏」。權恩妃和aespa成員Karina、Winter以及男星全炫茂與梁世燦作為可口可樂應援團，一起身穿可口可樂上衣，現身世界盃觀眾席，幫韓國球員加油打氣。權恩妃稍早也在IG發文，分享觀賽美照，只見她以牛仔短裙搭配紅色球衣，身上還背著裝有可口可樂吉祥物北極熊娃娃的透明包包，看起來可愛又甜美。權恩妃也不忘拿出韓國國旗擺拍，幫國家隊提振士氣。她的一系列照片曝光後，短短3小時就吸引14萬人按讚，大家看了紛紛留言，「太美了」、「勝利女神降臨」、「韓國隊萬歲，權恩妃萬歲」、「女神坐在台下，難怪韓國隊會贏」，甚至有不少當地粉絲朝聖，笑說：「歡迎妳來墨西哥」，可見權恩妃人氣有多旺。現年30歲的權恩妃過去透過選秀節目《PRODUCE 48》出道，成為期間限定女團IZ*ONE的一員。後來IZ*ONE解散，權恩妃順勢單飛，因在韓國水彈音樂節身穿比基尼帶來唱跳表演，身材太過性感，讓她獲封「水彈女王」，紅遍亞洲；去年底權恩妃還受邀來台，擔任高雄跨年演唱會壓軸嘉賓。