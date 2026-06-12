2026世界盃足球賽今（12）日正式開踢！目前已經結束兩場比賽，稍早南韓隊以及墨西哥贏下比賽，拿下小組賽的首勝。然而今年擴大舉辦一共有48國參賽，從小組賽至冠軍賽總計有104場比賽舉辦，許多人都想知道有哪些重點賽事一定必看，《NOWNEWS》特別整理台灣民眾熟知的超級足球巨星，包括內馬爾、梅西、姆巴佩、C羅、魔笛等人的小組賽賽程以及日本、韓國的賽程，帶球迷一次速懂小組賽重點賽事，不要錯過。
亞洲地區日本、韓國小組賽賽程
韓國小組賽3場賽程（台灣時間）
6月12日：10:00｜南韓 VS. 捷克（分組A）｜比賽結束2：0贏球
6月19日：09:00｜墨西哥 VS. 南韓（分組A）
6月25日：09:00｜南非 VS. 南韓（分組A）
日本小組賽3場賽程（台灣時間）
6月15日：04:00｜荷蘭 VS. 日本（分組F）
6月21日：12:00｜突尼西亞 VS. 日本（分組F）
6月26日：07:00｜日本 VS. 瑞典（分組F）
各國重點選手小組賽賽賽程
巴西內馬爾3場賽程（台灣時間）
6月14日：06:00｜巴西 VS. 摩洛哥（分組C）
6月20日：08:30｜巴西 VS. 海地（分組C）
6月25日：06:00｜蘇格蘭 VS. 巴西（分組C）
阿根廷梅西3場賽程（台灣時間）
6月17日：09:00｜阿根廷 VS. 阿爾及利亞（分組J）
6月23日：01:00｜阿根廷 VS. 奧地利（分組J）
6月28日：10:00｜約旦 VS. 阿根廷（分組J）
法國姆巴佩3場賽程（台灣時間）
6月17日：03:00｜法國 VS. 塞內加爾（分組I）
6月23日：05:00｜法國 VS. 伊拉克（分組I）
6月27日：03:00｜挪威 VS. 法國（分組I）
克羅埃西亞魔笛3場賽程（台灣時間）
6月18日：04:00｜英格蘭 VS. 克羅埃西亞（分組L）
6月24日：07:00｜巴拿馬 VS. 克羅埃西亞（分組L）
6月28日：05:00｜克羅埃西亞 VS. 迦納（分組L）
葡萄牙C羅4場賽程（台灣時間）
6月18日：01:00｜葡萄牙 VS. 剛果民主共和國（分組K）
6月24日：01:00｜葡萄牙 VS. 烏茲別克（分組K）
6月28日：07:30｜哥倫比亞 VS. 葡萄牙（分組K）
2026世界盃小組賽後重點賽程
2026世界盃32強賽6月29日開踢
2026世界盃16強賽7月5日開踢
2026世界盃8強賽7月10日開踢
2026世界盃4強賽7月15日開踢
2026世界盃季軍賽7月19日開踢
2026世界盃冠軍賽7月20日開踢
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韓國小組賽3場賽程（台灣時間）
6月12日：10:00｜南韓 VS. 捷克（分組A）｜比賽結束2：0贏球
6月19日：09:00｜墨西哥 VS. 南韓（分組A）
6月25日：09:00｜南非 VS. 南韓（分組A）
6月15日：04:00｜荷蘭 VS. 日本（分組F）
6月21日：12:00｜突尼西亞 VS. 日本（分組F）
6月26日：07:00｜日本 VS. 瑞典（分組F）
各國重點選手小組賽賽賽程
巴西內馬爾3場賽程（台灣時間）
6月14日：06:00｜巴西 VS. 摩洛哥（分組C）
6月20日：08:30｜巴西 VS. 海地（分組C）
6月25日：06:00｜蘇格蘭 VS. 巴西（分組C）
6月17日：09:00｜阿根廷 VS. 阿爾及利亞（分組J）
6月23日：01:00｜阿根廷 VS. 奧地利（分組J）
6月28日：10:00｜約旦 VS. 阿根廷（分組J）
6月17日：03:00｜法國 VS. 塞內加爾（分組I）
6月23日：05:00｜法國 VS. 伊拉克（分組I）
6月27日：03:00｜挪威 VS. 法國（分組I）
6月18日：04:00｜英格蘭 VS. 克羅埃西亞（分組L）
6月24日：07:00｜巴拿馬 VS. 克羅埃西亞（分組L）
6月28日：05:00｜克羅埃西亞 VS. 迦納（分組L）
6月18日：01:00｜葡萄牙 VS. 剛果民主共和國（分組K）
6月24日：01:00｜葡萄牙 VS. 烏茲別克（分組K）
6月28日：07:30｜哥倫比亞 VS. 葡萄牙（分組K）
2026世界盃32強賽6月29日開踢
2026世界盃16強賽7月5日開踢
2026世界盃8強賽7月10日開踢
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2026世界盃季軍賽7月19日開踢
2026世界盃冠軍賽7月20日開踢
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