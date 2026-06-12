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亞洲地區日本、韓國小組賽賽程

韓國小組賽3場賽程（台灣時間）

比賽結束2：0贏球

▲韓國今天小組賽第一場上陣，終場以2：1驚險逆轉捷克，睽違16年來再度摘下世界盃首戰勝利。（圖／美聯社／達志影像）

日本小組賽3場賽程（台灣時間）

各國重點選手小組賽賽賽程

巴西內馬爾3場賽程（台灣時間）

▲2026年世界盃登場，內馬爾的「復原進度良好」，強勢回歸賽場，即將在小組賽中震撼亮相。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷梅西3場賽程（台灣時間）

▲2026世界盃「球王」梅西（Lionel Messi）將帶領阿根廷力拼二連霸衛冕夢想。（圖／美聯社／達志影像）

法國姆巴佩3場賽程（台灣時間）

▲法國足球巨星姆巴佩（Kylian Mbappé）。（圖／美聯社／達志影像）

克羅埃西亞魔笛3場賽程（台灣時間）

▲克羅埃西亞明星球員「魔笛」Luka Modric，上一屆世界盃帶領克羅埃西亞創造不少奇蹟。（圖／美聯社／達志影像）

葡萄牙C羅4場賽程（台灣時間）

▲世足葡萄牙球星C羅。（圖／翻攝自Cristiano Ronaldo IG@cristiano）

2026世界盃小組賽後重點賽程

▲即將迎來生涯第六次世界盃的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），即便已39歲仍具備歷史級的比賽掌控力，是衛冕軍挑戰二連霸不可或缺的精神象徵。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃足球賽今（12）日正式開踢！目前已經結束兩場比賽，稍早南韓隊以及墨西哥贏下比賽，拿下小組賽的首勝。然而今年擴大舉辦一共有48國參賽，從小組賽至冠軍賽總計有104場比賽舉辦，許多人都想知道有哪些重點賽事一定必看，《NOWNEWS》特別整理台灣民眾熟知的超級足球巨星，包括內馬爾、梅西、姆巴佩、C羅、魔笛等人的小組賽賽程以及日本、韓國的賽程，帶球迷一次速懂小組賽重點賽事，不要錯過。6月12日：10:00｜南韓 VS. 捷克（分組A）｜6月19日：09:00｜墨西哥 VS. 南韓（分組A）6月25日：09:00｜南非 VS. 南韓（分組A）6月15日：04:00｜荷蘭 VS. 日本（分組F）6月21日：12:00｜突尼西亞 VS. 日本（分組F）6月26日：07:00｜日本 VS. 瑞典（分組F）6月14日：06:00｜巴西 VS. 摩洛哥（分組C）6月20日：08:30｜巴西 VS. 海地（分組C）6月25日：06:00｜蘇格蘭 VS. 巴西（分組C）6月17日：09:00｜阿根廷 VS. 阿爾及利亞（分組J）6月23日：01:00｜阿根廷 VS. 奧地利（分組J）6月28日：10:00｜約旦 VS. 阿根廷（分組J）6月17日：03:00｜法國 VS. 塞內加爾（分組I）6月23日：05:00｜法國 VS. 伊拉克（分組I）6月27日：03:00｜挪威 VS. 法國（分組I）6月18日：04:00｜英格蘭 VS. 克羅埃西亞（分組L）6月24日：07:00｜巴拿馬 VS. 克羅埃西亞（分組L）6月28日：05:00｜克羅埃西亞 VS. 迦納（分組L）6月18日：01:00｜葡萄牙 VS. 剛果民主共和國（分組K）6月24日：01:00｜葡萄牙 VS. 烏茲別克（分組K）6月28日：07:30｜哥倫比亞 VS. 葡萄牙（分組K）2026世界盃32強賽6月29日開踢2026世界盃16強賽7月5日開踢2026世界盃8強賽7月10日開踢2026世界盃4強賽7月15日開踢2026世界盃季軍賽7月19日開踢2026世界盃冠軍賽7月20日開踢