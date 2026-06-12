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▲蕭煌奇（如圖）將登小巨蛋開唱，受訪時更爆料老婆是動力火車的忠實粉絲。（圖／華納音樂提供）

歌手蕭煌奇今年1月宣布登記結婚，剛升格人夫喜事不斷，今年憑著專輯《做一個惜情軟心的人》入圍金曲獎4項大獎，有望拿下第5座台語歌王寶座。受訪時，蕭煌奇透露老婆比他還開心，並分享婚後生活會幫對方做早餐、買花，「她想去哪裡我就去哪裡啊」，根本是寵妻魔人。此外，蕭煌奇也透露預計明年會舉辦婚禮，但在此之前會先舉辦小巨蛋演唱會。蕭煌奇再次入圍台語歌王，他謙虛表示：「評審有給我優待票，我有身心障礙手冊，坐高鐵半價，金曲獎應該也有。」被問到對於拿獎是否有得失心？他坦言：「不會說不想拿，這樣太驕傲了，人家如果要給我們，還是很虛心地去迎接。」另外蕭煌奇也透露老婆得知入圍後很開心，拿起手機要錄他的表情，結果發現他十分淡定，對此蕭煌奇則回答：「就習慣了啊。」提及新婚生活，蕭煌奇透露老婆私下稱他「蕭大熊」，自己則叫對方本名。被問到婚後有什麼改變，蕭煌奇笑回：「要take care（照顧）另一個人啊，所以我很期待她去上班，我就回到一個人的世界，還是會需要自己的空間。」不過，蕭煌奇其實也有浪漫的一面，不僅會貼心送老婆上班、給她一個擁抱，平時還會做早餐、買花等等，「她想去哪裡我就去哪裡啊，上禮拜還帶她去福岡。」此外，蕭煌奇被問到婚禮與生子進度，他透露婚禮預計會在明年舉辦，不過因為老婆比較低調，婚禮只會請一些親朋好友，另外也打算到歐美度蜜月。至於生子計畫則「努力中」，笑說不會特別想要生幾個，「現在生養小孩比較辛苦，不過好像生女生比較貼心一點。」在婚禮之前，蕭煌奇9/19會先舉辦個人演唱會，直說：「7年沒唱小巨蛋了！」會不會邀請老婆當嘉賓？他表示沒有這個打算，更爆料老婆是動力火車的忠實粉絲，先前演唱會不僅親自搶票，甚至連續三天都沒缺席，對此蕭煌奇開玩笑說自己的演唱會要叫老婆自己搶票，否則他心裡會不平衡。