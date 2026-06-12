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批沈伯洋強攻殷瑋「急著見縫插針」

讚藍營新生代戰力凝聚「挺做事的人」

台北市研考會主委殷瑋近期頻頻發影片曝光，和民進黨台北市長候選人沈伯洋進行政策攻防，讓「殷瑋答」聲量高漲，桃園市議員凌濤今（12）日對此指出，沈伯洋論述接連遭殷瑋與市府團隊拆解，反過來強攻「殷瑋答」，反而凸顯綠營和沈伯洋的「集體焦慮」。凌濤也提到，蔣萬安和團隊熟悉市政，國民黨新生代空戰與社群戰力也逐漸成形，未來將持續支持蔣萬安、張善政、李四川、謝國樑等認真做事的首長與團隊。凌濤今發文指出，綠營在台北推出「下駟對上駟」的打法，希望沈伯洋以老鼠議題、北士科缺電爭議到市場動線議題攻擊蔣萬安，卻被殷瑋以清晰邏輯逐一拆解。論述站不住腳，綠營上下氣急敗壞，也讓外界看見沈伯洋團隊的集體焦慮。加上沈伯洋民調未見起色，自然急著見縫插針，先把矛頭指向攻防表現亮眼的殷瑋，實際目標仍是想藉此傷及蔣萬安。凌濤進一步指出，由於蔣萬安施政穩健，近期輔選行程在雲林、宜蘭等地掀起熱潮，讓綠營操盤手更加焦慮。原本想將蔣萬安侷限在台北市，結果不但無法壓制，反而讓其聲量與影響力持續外溢，從北北基桃延伸至中台灣，帶動更多藍營縣市的整體氣勢。再者，凌濤提到，早在大罷免期間，實力國民黨新生代就已展現空戰能量與社群戰力，萊爾校長團隊的表現更早已壓過賴政府中央新媒體團隊，讓綠營只能急起直追。無論是殷瑋、徐巧芯、凌濤，或更多國民黨優秀新生代楊智伃、康晉瑜，都會持續站在北北基桃發展與台灣人民最大利益的立場上，支持蔣萬安、張善政、李四川、謝國樑等認真做事的首長與團隊。面對任何政治操作，他們不會分心，更不會退縮。繼續把事情做好、把政策講清楚，讓人民看見成果，這才是對台灣最有價值的事。