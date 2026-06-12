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Threads變球迷第二螢幕！即時聊天室陪你看球

▲Threads推出世界盃限定足球社群與即時聊天室，球迷可查看即時比分、加入賽事討論，與全球球迷一起線上看球。（圖／Meta提供）

IG傳語音也能慶祝進球 「Goal!」AI特效上線

▲Instagram推出全新「Goal!」AI語音特效，使用者傳送語音訊息即可觸發進球主題驚喜動畫。（圖／Meta提供）

Facebook一鍵變足球模式 AI幫你穿國家隊球衣

Messenger導入賽事功能

▲Facebook推出足球模式與AI「Wear It」功能，球迷可將照片換上支持球隊的虛擬國家隊球衣，還能解鎖限定心情符號與小遊戲。（圖／Meta提供）

WhatsApp聯手adidas傳足球符號變官方球

▲WhatsApp與adidas合作，將2026年官方指定比賽球「Trionda」帶進聊天室，傳送足球表情符號即可觸發限定動畫特效。（圖／Meta提供）

2026年FIFA世界盃足球賽今（12）日正式開幕，社群平台同步掀起足球熱潮，Meta宣布，旗下Threads、Instagram、Facebook與WhatsApp在賽事期間推出多項限定功能，從即時比分、球迷聊天室、AI換國家隊球衣，讓球迷不只看比賽，也能用手機即時應援。Meta在Threads上推出即時聊天室、足球專屬社群、即時比分與賽事提醒等功能，讓平台更像全球球迷的線上看球區。其中「即時聊天室」將由明星球評、運動員與創作者共同主持，內容涵蓋賽前預測、賽中討論與賽後分析，球迷可隨時加入對話。更有趣的是，只要在世界盃相關串文按下愛心，原本的愛心會變成足球、獎盃等限定表情符號，替看球氣氛再加溫。Instagram全球推出全新「Goal!」AI語音特效，使用者只要傳送語音訊息，就能解鎖進球主題驚喜動畫，此外，使用者只要在Instagram搜尋賽事名稱，或點擊足球相關影片中的賽事按鈕，就能進入賽事精選內容專區，瀏覽由官方授權單位與各國國家隊分享的精選影片與動態。Facebook則把應援感做得更直接，平台推出由AI驅動的「Wear It」功能，球迷可編輯自己的照片，讓AI即時換上支持球隊的虛擬國家隊球衣，成品能設為大頭貼，也能發布到限時動態或貼文，替愛隊公開加油。Facebook也加入隱藏彩蛋，只要雙擊動態消息頂端的Facebook Logo，就能啟動「足球模式」，解鎖限定足球心情圖示與驚喜特效；若長按Facebook Logo，還能挑戰足球小遊戲，並獲得專屬App圖示。Messenger推出全新「即時更新」，可把即時賽況直接放進群組聊天室。使用者只要在聊天室點擊「+」，選擇指定賽事後，聊天室頂端就會置頂即時計分板；每當比賽出現進球、紅牌或終場哨響，比分板都會自動更新，讓朋友邊聊天、邊追賽況，不怕漏掉關鍵一刻。WhatsApp這次則和adidas合作，把本屆賽事官方指定比賽球「Trionda」帶進聊天室。即日起至決賽期間，只要在WhatsApp聊天室傳送足球表情符號，或用足球符號回應訊息，原本的emoji就會升級為Trionda官方球，並觸發聊天室驚喜特效。