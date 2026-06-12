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▲從英超、西甲到德甲，以孫興慜、李剛仁、三笘薰、久保健英為首，這群在歐洲五大聯賽站穩腳跟的亞洲頂尖好手，將在下個月披上國家隊戰袍，向世界證明亞洲足球的興起。（圖／美聯社／達志影像）

▲歐洲足壇對於韓國球員最深刻的既定印象，莫過於他們「跑不死」的充沛體能與極高的工作投入。（圖／美聯社／達志影像）

▲坡州國家足球中心（Paju NFC）是韓國足球的心臟，硬體設施完全比照歐洲頂級俱樂部標準，包含多座不同草皮質地的訓練場。（圖／美聯社／達志影像）

韓國在2026年世界盃小組賽以2：1逆轉戰勝捷克，這支亞洲勁旅在世界盃舞台上再度締造了一項傲人的里程碑：這是繼2018年2：0擊敗德國、2022年2：1逆轉葡萄牙後，韓國韓連續三屆世界盃戰勝歐洲球隊。這支隊伍早已擺脫「孫興慜一人球隊」的標籤，進化可和歐洲列強一決雌雄的勁旅。南韓足球之所以能穩定輸出戰力，關鍵在於旅歐球員的廣度與深度已非昔日可比。除了隊長孫興慜（Son Heung-min）在英超的指標性地位外，南韓球員在歐洲五大聯賽已佔據關鍵崗位。如效力於拜仁慕尼黑的金玟哉（Kim Min-jae），以頂級防守意識成為歐洲頂尖中後衛；巴黎聖日耳曼的李剛仁（Lee Kang-in）則在法甲展現驚人的中場組織與突破能力。中場球星方面，效力於狼隊的黃喜燦（Hwang Hee-chan）在英超賽場展現極佳的衝擊力；以及在德甲、英超頻繁輪替的優秀中場群，皆確保了球隊在對抗歐洲強權時，不至於在體能與技術上顯得單薄。南韓隊能夠在孫興慜下場後，依然由黃仁範（Hwang In-beom）扳平比分，並由吳賢揆（Oh Hyeon-gyu）踢進超前分，正是這份陣容厚度的最佳證明。歐洲足壇對於韓國球員最深刻的既定印象，莫過於他們「跑不死」的充沛體能與極高的工作投入。這塊金字招牌很大程度上是由前曼聯球星朴智星所打下來的。當時朴智星被球迷與隊友戲稱為「三肺朴」，其滿場飛奔、不知疲倦的防守覆蓋率幾乎成為了韓國球員的招牌標誌。許多國外教練與球探在評價南韓球員時，普遍認為他們具備極強的耐力與拼勁，能夠完美適應現代足球要求的高位逼搶與快速攻防轉換。這種永不放棄的拚搏精神，讓南韓球員在身體對抗激烈的歐洲頂級聯賽中，總能靠著勤奮的無球跑動來彌補身材或先天條件的劣勢。除了體能優勢，極佳的戰術紀律與高度的職業態度也是國外教練對南韓球員讚譽有加的特質。受到傳統文化的影響，南韓球員在更衣室與球場上往往展現出對教練指令的絕對服從，他們極少在場上表現出個人英雄主義，而是將團隊利益置於首位。過去幾位曾執教南韓國家隊的外籍主帥，或是目前在五大聯賽帶領南韓球員的歐洲教練，都曾公開讚賞過南韓球員的戰術執行力極高，且在訓練中展現出近乎苛求的自律精神。這種「好教、聽話且具備團隊意識」的特質，加上他們鮮少在場外惹事生非的職業操守，使得越來越多歐洲俱樂部願意引進南韓球員作為球隊陣容中穩定的基石。韓國足球之所以能蒸蒸日上，源自於其高度專業的培訓體系，坡州國家足球中心（Paju NFC）是韓國足球的心臟，硬體設施完全比照歐洲頂級俱樂部標準，包含多座不同草皮質地的訓練場，並結合高科技數據中心，針對球員的跑動效率、體能恢復進行量化管理，這也是為何韓國球員總能在高強度賽事中維持強大跑動能力的主因。韓國青訓極為講究身體對抗與紀律。他們不僅重視技術，更將球員的「戰術紀律」視為核心。正如本次比賽中，韓國隊身高雖然不如捷克，但是爆發力、力量、速度卻有過之而無不及，身體素質能和歐洲人對抗，是他們保持強大的關鍵，這一點和追求細膩技術的日本極為不同。曾幾何時，棒球在南韓擁有不可撼動的國民運動地位。然而，近年來足球的人氣已迎來顯著的黃金交叉。由於韓國在世界盃的連續佳績，加上K-League（南韓職業足球聯賽）行銷年輕化，足球在南韓年輕族群中的吸粉能力已與棒球並駕齊驅，甚至在國家隊比賽日時的收視率與社群話題度，往往能壓過職棒賽事。足球已不單是一項運動，而是南韓對外展現國家軟實力的核心符號。戰勝德國、葡萄牙、捷克，這三場勝利告訴全世界，韓國足球的強大，不再僅僅仰賴孫興慜的一己之力。