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洛杉磯道奇隊今（12）日在客場與匹茲堡海盜隊展開激烈對決，雖然打線全場火力全開，最終以8：6驚險贏得勝利，但比賽過程中卻接連折損了當家巨星大谷翔平與新星左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），讓全隊上下與球迷著實嚇出一身冷汗。賽後，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）第一時間出面說明，透露了這兩位主力的最新身體狀況。昨日才剛開轟的大谷翔平，今日延續火燙手感，在第三局上半就大棒一揮，敲出個人本季第13號全壘打。此役他展現極具毀滅性的打擊威懾力，前4個打席全數成功上壘，繳出2打數2安打、外帶2次保送的完美成績單。然而比賽進行到第七局上半，道奇球團卻突然更換代打，由艾斯皮納（Santiago Espinal）接替大谷的位置，隨後球隊也緊急發布官方公告，證實大谷翔平是因為「左膝發炎」而提前退場休息。總教練羅伯茲在賽後記者會上還原了受傷過程。他指出，大谷是在比賽前半段的一次盜壘嘗試中，首度感覺到膝蓋或是腿後肌附近出現不適感。羅伯茲安撫球迷表示，這次將大谷提前換下場，目前教練團與醫療小組對他傷勢的擔憂程度並不高，且對於大谷明天重返先發打線抱持著相當樂觀的態度，不過保險起見，球隊仍會觀察他明早的身體反饋再做最終評估。除了大谷翔平的傷勢引人關注外，道奇隊今日的先發新秀左投羅布列斯基也遭遇無妄之災。第五局下半，他遭到海盜隊強打雷諾茲（Bryan Reynolds）一記高達96.2英里（約154.8公里）的恐怖強襲球直擊，造成，隨後在防護員陪同下退場。羅布列斯基今天總計只投了4.2局，被敲出包含2發全壘打在內的6支安打、失掉4分，賽後防禦率略升至2.95。主帥羅伯茲對此表示，羅布列斯基的傷勢同樣沒有大礙，比起肉體上的疼痛，這位年輕新星更多的是對自己沒能投滿5局的表現感到沮喪。羅伯茲也強調，對於羅布列斯基下一次輪值能照常先發登板，他顯得非常有信心。道奇隊今日雖然在客場驚險止敗拿下一勝，但陣中兩大核心在同場比賽中因傷退場，無疑為接下來的賽程拉響了健康警報。所幸依據賽後主帥的說法，兩人的傷勢皆屬不幸中的大幸。