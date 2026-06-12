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▲2026世界盃足球賽A組小組賽，韓國隊在今（12）日對陣捷克的硬仗中，由中場大將黃仁範（Hwang In-beom）在比賽第68分鐘以一記精彩的挑球破門，成功扳平比分。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃A組首輪賽事，韓國男足在中場核心黃仁範與替補奇兵吳賢揆的聯手下，以2：1驚天逆轉捷克，搶下睽違16年的開門紅。韓國隊上一次在世界盃首戰贏球，已經要追溯到2010年南非世界盃對希臘一役，當時進球立下汗馬功勞的正是傳奇球星朴智星。如今，化身韓國電視台JTBC球評的朴智星，在目睹後輩睽違16年再度於首戰奪勝後露出了燦爛笑容，更忍不住直呼：「這是我開始當球評以來，第一次在世界盃第一場比賽贏球。」回顧韓國男足近年在世界盃首戰的表現，2014年平俄羅斯、2018年輸瑞典、2022年平烏拉圭，始終未能取得強勢的開局。這也讓如今坐在主播檯的朴智星在賽後透過YouTube頻道「JTBC News」笑著坦言：「以前每次解說完第一場比賽，心情總是覺得悶悶的、有些遺憾。今天能在首戰就拿下勝利真的太高興了，讓人非常期待接下來的比賽！」本場比賽為韓國隊攻入關鍵追平分的黃仁範，以及接應黃仁範傳中、以高難度左腳凌空抽射完成大逆轉的吳賢揆，都是生涯首次在世界盃進球。身為在三屆世界盃都曾有進球紀錄的傳奇前輩，朴智星感同身受地笑說：「在世界盃進球的那種興奮感，真的是用言語都難以形容。沒在這種大賽進過球的人，是絕對沒辦法體會的。」值得一提的是，在世界盃開賽前，朴智星就曾公開點名吳賢揆是本次國家隊「最值得關注的球員」。果不其然，吳賢揆此役替補孫興慜登場就挺身而出，接應黃仁範的妙傳完成驚天絕殺，也讓朴智星在解說席上激動直呼：「吳賢揆展現了在聯賽時的火熱手感，他的積極創造了歷史，跟黃仁範的傳中配合簡直天衣無縫。」除了2名進球功臣，朴智星賽後認為這場熱血逆轉秀的背後，沒有一個球員不值得掌聲：「今天所有人的表現都太棒了，真的挑不出任何一個可以挑剔的球員。」其中，朴智星特別點名了率領防線的金敏在。朴智星讚嘆：「我們今天再次確認了一件事，只要身體狀態是100%的金敏在，真的太難被突破了。不管對方來的是多頂尖的頂級前鋒，想要過金敏在這一關都絕對不容易。」此外，朴智星也逐一肯定了陣中奇兵與主力們的付出，包括扛下中後衛重任的李期赫，除了上半場一次失誤外表現近乎完美；頂住身材劣勢、在滯空戰中頑強拚搏到最後一刻的李太錫；以及發揮老將價值、沈穩守護球門的門將金承奎。同時，朴智星也讚許了李剛仁穿透力極佳的致命傳導、 薛英佑在防守端教科書級的後場大範圍覆蓋，以及在中場築起鐵血防線的黃仁範與白昇浩。