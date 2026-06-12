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「8647」是什麼意思？

美國內政部展開調查：這是瘋狂地破壞行為

「8647」有被起訴前例

美國華盛頓特區著名地標國家廣場的二戰紀念碑（World War Two Memorial）附近的草坪上，11日突然出現一串神秘數字「8647」，這一消息驚動了美國內政部以及警方，立刻展開調查。根據路透報導，一名路透社攝影記者從華盛頓紀念碑頂端俯瞰附近的草地，顯示出數字「8、6、7」，但「4」的形狀並不明確；過了不久，美國政府人員便抵達現場，美國公園警察（U.S. Park Police）以及國民兵（National Guard）成員已前往現場處理。「8647」這個詞被反對美國總統川普(Donald Trump)的抗議者們採用，作為抗議政府的口號。「86」源自美國餐飲業的廚房俚語，意指驅逐或除掉某個事物。「47」則指川普是美國第47任總統。反川普陣營大多以此暗喻「除掉第47任總統」。由於該串數字普遍被視為具有「趕走川普」的強烈反對意味，且部分人士將其視為煽動暴力行為的代號，因此有關當局不敢大意，美國內政部已展開調查作業。美國內政部一名發言人認為這起事件是一樁「精神錯亂的破壞行為」，發言人在聲明中表示，「任何針對總統的威脅，內政部都會高度重視。美國公園警察將調查此事件，並追究相關人士的責任。」目前尚不清楚草地上的標記是如何形成的。部分區域的草變成棕色，形成數字形狀，與周圍綠色草地形成對比。美國公園警察表示，這種「變色」現象的原因目前尚未確定。一名發言人說，當局已採集草地樣本進行檢測，調查仍在進行中。這起事件發生之際，國家廣場未來幾週將舉行慶祝美國獨立250週年的相關活動。川普親自關注該處工程，包括粉刷林肯紀念堂（Lincoln Memorial）附近的倒影池（Reflecting Pool）。一場為期16天的「偉大美國州博覽會」（Great American State Fair）也預計自6月25日起在國家廣場舉行。「8647」這個詞目前也涉及至少一起受到高度關注的刑事案件。前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）在2025年曾在社群平台，貼了1張在海灘上以貝殼排列的「8647」字樣，遭到聯邦檢察官起訴，儘管柯米隨後刪除了該貼文，並表示自己並不知道該內容可能被解讀為呼籲暴力。他已表示將抗辯相關指控，以言論自由為理由提出抗辯。本月稍早，一名聯邦法官裁定，國家公園管理局（National Park Service）不得阻止一個反川普抗議團體在國家廣場附近展示「8647」旗幟。