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▲台中福華飯店捐贈愛心粽及關懷禮盒，陪伴弱勢家庭與孤老長者溫暖過節。（圖／福華飯店提供）

端午節腳步近，台中福華大飯店攜手西螺福興宮今（12）日舉辦端午公益送暖活動，捐贈愛心粽及多項生活關懷物資，透過實際送暖行動陪伴弱勢家庭歡度佳節。捐贈儀式於西螺福興宮舉行，由西螺福興宮董事長楊文鐘、台中福華大飯店副總經理鄭鴻儒及西螺分局分局長吳誌權共同出席見證。此次捐贈內容包括愛心粽、滴雞精、雪蛤燕窩飲及堅果花椒醬等物資，希望藉由節慶關懷，為弱勢家庭增添溫暖與支持。西螺福興宮表示，福興宮長期秉持太平媽慈悲濟世精神，除推動宗教文化活動外，也積極投入公益關懷，希望將信仰力量化為實際行動，協助有需要的民眾度過生活難關，並藉由端午佳節傳遞社會互助與關懷精神。台中福華大飯店指出，飯店多年來持續透過愛心社推動公益服務，鼓勵同仁參與各項社會關懷行動。此次與西螺福興宮合作辦理送暖活動，不僅希望為弱勢家庭送上節慶祝福，也期盼透過企業資源投入，實踐社會責任，讓關懷與善意持續在社會中流動。西螺分局分局長吳誌權表示，感謝地方信仰團體與企業共同投入公益服務，透過公私協力關懷弱勢族群，不僅展現社會溫暖，也讓端午佳節更具意義，期盼未來有更多民間力量共同參與公益行動。主辦單位表示，此次活動結合宗教信仰、企業資源與社會關懷力量，不只是單純的物資捐贈，更象徵社會各界攜手傳遞愛心。未來西螺福興宮與台中福華大飯店將持續投入公益服務，以實際行動回饋社會，讓關懷與善循環持續擴散。