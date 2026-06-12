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北院簽發拘票慘撲空！吳乃仁11日已低調到案

台糖公司前董事長、新潮流大老吳乃仁，因涉入台糖售地案遭法院認定背信罪成立，除刑事部分已定讞外，後續民事求償也持續執行中，由於相關債務累計高達約1.7億元，台北地院3日簽發拘票，不過卻拘提未果，引發外界高度關注。最新消息指出，經台中地方法院證實，吳乃仁已於昨（11）日到案，詳細情形有待後續說明。回顧案件經過，吳乃仁於2003年擔任台糖董事長期間，遭認定接受前立委洪奇昌請託，以低於市場條件出售台糖土地予春龍開發。歷經多年審理後，台中高分院於2014年依背信等罪判處吳乃仁有期徒刑9月定讞；春龍公司時任總經理潘忠豪遭判刑8月，洪奇昌則獲判無罪。除了刑事責任之外，民事求償部分亦同步展開，法院認定吳乃仁與相關對象應賠償台糖公司約1.1億元，加計利息及相關債務後，總金額已上看1.7億元。由於賠償尚未完成，台中地方法院日前囑託台北地方法院執行相關程序，並查扣吳乃仁名下資產；台北地院於本月3日簽發拘票，要求將吳乃仁帶案說明，不過最終卻撲空。針對外界關注執行情況，台中地院證實，吳乃仁昨日已經到案。不過，究竟是自行報到，或是由警方依拘票執行拘提，目前法院尚未詳述，僅表示後續將統一對外說明相關執行細節。