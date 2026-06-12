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紐約尼克隊昨（11）日在總冠軍賽第四戰克服29分落後，於主場麥迪遜廣場花園上演了史詩級的童話大逆轉，順利以3：1取得系列賽絕對聽牌。然而，這場注定載入史冊的戰役，賽後卻驚傳裁判關鍵誤判。NBA 官方今（12）日正式公布了這場比賽最後兩分鐘的「裁判報告」，報告中坦承在讀秒階段出現了2次關鍵漏判與誤判，其中馬刺隊新秀卡斯特（Stephon Castle）在最後1分鐘被吹判的致命踩線，賽後被證實完全是一場冤案。這場比賽戰至第四節最後關頭，雙方僅有微幅分差，任何一次球權都足以左右生死。根據最新公布的裁判報告指出，在比賽還剩1分02秒時，馬刺隊新秀卡斯特切入底線，隨後被裁判吹罰踩出邊線違例。然而慢動作與報告均證實，知名美媒《ClutchPoints》記者阿札利（Tomer Azarly）進一步指出，聯盟官方已向他親自確認，這記Play不僅不是踩線違例，。如果當時裁判做出正確判罰，卡斯特將能獲得兩次彌足珍貴的罰球機會，幫助馬刺在讀秒階段反超比數，而不是白白將球權拱手奉還給尼克隊。除了卡斯特的踩線冤案外，裁判報告也指出，在第四節剩下1分26秒時同樣發生了一次漏判，不過這次得利的是馬刺隊。當時馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在禁區停留過久，裁判漏吹了他一次「防守3秒違例」，平白讓馬刺逃過一次技術犯規罰球。至於在比賽僅剩10秒、馬刺還領先1分時，明星控衛福克斯（De'Aaron Fox）發動爭議上籃卻遭到尼克頂級大鎖阿奴諾比（OG Anunoby）再見封阻的關鍵Play，是否帶有防守犯規？裁判報告在檢視後給出了明確答案。報告指出，，力挺裁判當下的不吹哨決定。雖然這份裁判報告證實了馬刺隊在最後1分鐘流失了關鍵的逆轉罰球，但球賽結果已無法更改。帶著3：1聽牌優勢的尼克隊，依然手握奪冠主導權；而含冤惜敗的馬刺隊，則必須迅速收拾心情，準備在後天的生死戰G5全力延長戰線。